Общество 23.04.2022 в 13:00

На набережной Улан-Удэ появится воркаут-комплекс

Сейчас для проекта закупают тренажеры
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Текст: Станислав Сергеев
На набережной Улан-Удэ появится воркаут-комплекс
Об очередном строительстве в рамках проекта «Народный бюджет» на сегодняшнем общегородском субботнике мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову доложили депутат горсовета Сергей Бурдиков и руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

- Уже через 3-4 недели здесь появится воркаут комплекс, - рассказал мэру Сергей Бурдиков.

Этот комплекс – лишь первый этап проекта по строительству рекреационного парка на набережной до моста через реку Селенга. В настоящий момент власти закупают тренажеры.

- В этом году из 18 у нас победили 8 мероприятий. Одно из мероприятий здесь представлено, его стоимость один миллион рублей. Это в рамках муниципального проекта «Народный бюджет», - рассказал Евгений Эрдыниев. - Начали с воркаут зоны. На сегодняшний день контракт заключен, подрядчик определен.

Фото: администрация Улан-Удэ
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