На набережной Улан-Удэ появится воркаут-комплекс

Об очередном строительстве в рамках проекта «Народный бюджет» на сегодняшнем общегородском субботнике мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову доложили депутат горсовета Сергей Бурдиков и руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.- Уже через 3-4 недели здесь появится воркаут комплекс, - рассказал мэру Сергей Бурдиков.Этот комплекс – лишь первый этап проекта по строительству рекреационного парка на набережной до моста через реку Селенга. В настоящий момент власти закупают тренажеры.- В этом году из 18 у нас победили 8 мероприятий. Одно из мероприятий здесь представлено, его стоимость один миллион рублей. Это в рамках муниципального проекта «Народный бюджет», - рассказал Евгений Эрдыниев. - Начали с воркаут зоны. На сегодняшний день контракт заключен, подрядчик определен.Фото: администрация Улан-Удэ