Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии упал до 35 человек

По оперативным данным медицинских организаций Республики Бурятия на 08:00 23.04.2022 в стационарах получают лечение 205 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 142. За предыдущие сутки госпитализировано 15 пациентов.В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –7 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 287 коек: занято –205, свободно – 82 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,4%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 370 человек.Выздоровели от COVID-19 – 132178 (+53) человек.В лабораториях 6 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1501человек, всего с нарастающим итогом проведено 2223955исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 23.04.2022 зарегистрировано 135750 (+35) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (59981) приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2 997 (+1) человек (в возрасте до 65 лет - 0 человек, старше 65 лет – 1 человек).На 23.04.2022 всего первично привито 499 393 человека (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 554 человека (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 162 012 человек, завершили 149 493 человекаНа «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 42 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 367 575 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.Фото: pixabay.com