В Улан-Удэ на «Мемориале Победы» провели традиционный субботник

Сегодня, 23 апреля, в центре Улан-Удэ у «Мемориала Победы» прошел субботник, организованный депутатом Народного Хурала Андреяном Зыбыновым. Акции уже более 10 лет – каждый год накануне майских праздников и Дня Победы жители города собираются, чтобы вместе привести в порядок любимое место отдыха.







«Мы считаем своим долгом и проявлением гражданской позиции навести порядок на этом святом для горожан месте. В последние годы здесь произошли серьезные позитивные изменения: обновлен мемориальный комплекс, обустроены зоны отдыха в западной и центральной частях сквера, построен новый фонтан, появилось современное освещение. В 2015 году совместно с ветеранами высадили березовую аллею памяти. Сейчас, к сожалению, многие из них уже ушли из жизни, 7 лет прошло, а березки стали настоящим украшением сквера. К 75-летнему юбилею Победы в 2020 году по нашей инициативе на территории сквера был заложен будущий яблоневый «Сад памяти», где каждое дерево – это символ героизма, вечная память об истории победы для будущих поколений»,

- отметил Андреян Зыбынов.



В экологической акции приняли участие более 150 человек. Это сотрудники компании «Мегатехника», учащиеся и учителя школ № 1, 9, 19, гимназии №29, студенты Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, а также ветераны, представители администраций города и неравнодушные горожане.

«Уже третий год подряд наши школьники принимают участие в этой акции. Сегодня нас здесь 24 человека, пришли ученики 10 «а» и «б» классов. Я думаю, что такие мероприятия должны быть – это один из важных воспитательных моментов, который приучает детей к труду, сплачивает их друг с другом. Кроме того, такие акции приурочены к празднованию Дня Победы, чтобы ребята знали, помнили. Это нужно и необходимо»,

- отметила Эльвира Шулунова , преподаватель гимназии № 29.



«Я участвую в субботнике в первый раз, учусь на первом курсе вокального отделения. Сейчас здесь собрались ребята с разных курсов и преподаватели. Колледж принимает участие каждый год»,

- рассказала Виктория Балдоржиева, студентка колледжа искусств им. П.И. Чайковского.

Ежегодно в день субботника общими усилиями из сквера вывозят порядка 500 мешков сухой листвы и мусора. В этом году помимо уборки территории были проведены работы по восстановлению памятной надписи на постаменте танка «Подвиг советских воинов и тружеников тыла вечно будет в памяти народной», которая была частично повреждена.

«В городе должен быть парк Победы. Эту территорию необходимо передать в ведение городской дирекции парков. Только тогда будет обеспечен порядок и надлежащий уход за зелеными насаждениями. Эту задачу необходимо решить к 100-летию республики», -

- считает депутат Андреян Зыбынов.



Фото: Валерий Телятников,"Номер один".