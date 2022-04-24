Общество 24.04.2022 в 10:06

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов поздравил жителей Бурятии с праздником Пасхи

Он пожелал всем мира, добра, здоровья и благополучия
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Текст: Номер один
Председатель Народного Хурала Владимир Павлов поздравил жителей Бурятии с праздником Пасхи
"Номер один"

Дорогие земляки!



От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресеньем, с великим праздником святой Пасхи!

Это самый важный христианский праздник, символизирующий обновление, надежду и благополучие. Пасха традиционно помогает людям обрести  надежду, веру в добро и справедливость. Наши сердца наполняются любовью и радостью. Для многих праздник является неиссякаемым вдохновляющим источником сил и веры в будущее. 

В нашей многонациональной и многоконфессиональной республике народы издавна живут в мире и согласии. Светлый праздник отмечают все вместе - красят пасхальные яйца, угощают гостей куличами.

В Пасху принято встречаться с родными и близкими, ходить друг к другу в гости. Всегда полны людьми храмы, везде царит особое настроение.

Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом надежду и веру в лучшее. Желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия! 

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А.Павлов

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