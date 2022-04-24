Председатель Народного Хурала Владимир Павлов поздравил жителей Бурятии с праздником Пасхи

Дорогие земляки!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресеньем, с великим праздником святой Пасхи!Это самый важный христианский праздник, символизирующий обновление, надежду и благополучие. Пасха традиционно помогает людям обрести надежду, веру в добро и справедливость. Наши сердца наполняются любовью и радостью. Для многих праздник является неиссякаемым вдохновляющим источником сил и веры в будущее.В нашей многонациональной и многоконфессиональной республике народы издавна живут в мире и согласии. Светлый праздник отмечают все вместе - красят пасхальные яйца, угощают гостей куличами.В Пасху принято встречаться с родными и близкими, ходить друг к другу в гости. Всегда полны людьми храмы, везде царит особое настроение.Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом надежду и веру в лучшее. Желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А.Павлов