Общество 24.04.2022 в 10:16

В Бурятии предложили уменьшить потребление яиц и куличей

Медики полагают, что за праздничным столом важна умеренность
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии предложили уменьшить потребление яиц и куличей
Приём высококалорийной, жирной и сладкой пищи может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, особенно тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель. Об этом сообщила "Номер один" врач-терапевт Наталья Доржиева.

По её словам, после обильных праздничных возлияний, связанных нередко с приёмом большого количества выпечки и блюд, насыщенных жирами и углеводами, традиционно возрастает число обращений в медучреждения на сбои в органах желудочно-кишечного тракта.

Антонина Стародубова, главный диетолог Москвы сообщила РИА-Новости, что пасхальный кулич - вкусное и калорийное блюдо с высоким содержанием сахара. На 100 граммов кулича может приходиться до 40-50 граммов сахара, а средняя калорийность составляет примерно 350 ккал. Для здорового человека с нормальной массой тела врач порекомендовала порцию кулича массой не более 150 граммов.

Что касается яиц, то среднем рекомендуется употреблять от половины до одного яйца в день, или около пяти яиц в неделю.

«Лучше ограничиться одним, максимум двумя крашенными яйцами в день»

- отметила диетолог.
Теги
еда

Все новости

На Украине героически погиб 21-летний десантник из Бурятии
24.04.2022 в 10:53
В Бурятии предложили уменьшить потребление яиц и куличей
24.04.2022 в 10:16
Председатель Народного Хурала Владимир Павлов поздравил жителей Бурятии с праздником Пасхи
24.04.2022 в 10:06
В Бурятии выросла заболеваемость туберкулезом
24.04.2022 в 08:30
Жители Бурятии начали тратить деньги с кредиток самыми стремительными темпами за всю историю наблюдений
24.04.2022 в 07:00
В Улан-Удэ во время футбольного турнира скончался ветеран футбола
23.04.2022 в 19:03
В Улан-Удэ на «Мемориале Победы» провели традиционный субботник
23.04.2022 в 18:11
Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии упал до 35 человек
23.04.2022 в 17:00
В Бурятию впервые приехала делегация из Кубы
23.04.2022 в 15:00
На набережной Улан-Удэ появится воркаут-комплекс
23.04.2022 в 13:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
Председатель Народного Хурала Владимир Павлов поздравил жителей Бурятии с праздником Пасхи
Он пожелал всем мира, добра, здоровья и благополучия
24.04.2022 в 10:06
В Бурятии выросла заболеваемость туберкулезом
Опасный недуг наступает
24.04.2022 в 08:30
Жители Бурятии начали тратить деньги с кредиток самыми стремительными темпами за всю историю наблюдений
В целом кредитный портфель по физическим лицам вырос до 146,1 млрд рублей - на 26%
24.04.2022 в 07:00
В Улан-Удэ на «Мемориале Победы» провели традиционный субботник
Мероприятие под руководством депутата Народного Хурала Андреяна Зыбынова собрало более 150 человек
23.04.2022 в 18:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru