В Бурятии предложили уменьшить потребление яиц и куличей

«Лучше ограничиться одним, максимум двумя крашенными яйцами в день» - отметила диетолог.

Приём высококалорийной, жирной и сладкой пищи может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, особенно тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель. Об этом сообщила "Номер один" врач-терапевт Наталья Доржиева.По её словам, после обильных праздничных возлияний, связанных нередко с приёмом большого количества выпечки и блюд, насыщенных жирами и углеводами, традиционно возрастает число обращений в медучреждения на сбои в органах желудочно-кишечного тракта.Антонина Стародубова, главный диетолог Москвы сообщила РИА-Новости, что пасхальный кулич - вкусное и калорийное блюдо с высоким содержанием сахара. На 100 граммов кулича может приходиться до 40-50 граммов сахара, а средняя калорийность составляет примерно 350 ккал. Для здорового человека с нормальной массой тела врач порекомендовала порцию кулича массой не более 150 граммов.Что касается яиц, то среднем рекомендуется употреблять от половины до одного яйца в день, или около пяти яиц в неделю.