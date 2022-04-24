Общество 24.04.2022 в 17:22

В Бурятии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса

23 апреля умер 1 больной от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса
pixabay.com
В Бурятии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев: 26 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Из них 44% (60 012) приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели 43 человека.

В стационарах Бурятии получают лечение 211 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 349 человек. 

Первым компонентом привиты 499 412 человек (69,4%) от взрослого населения, 474 571 человек полностью привиты (65,9%). Повторную вакцинацию начали 162 043 человекa.

К сожалению, 23 апреля умер 1 больной от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.
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