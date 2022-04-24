В Бурятии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса

В Бурятии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев: 26 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Из них 44% (60 012) приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели 43 человека.В стационарах Бурятии получают лечение 211 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 349 человек.Первым компонентом привиты 499 412 человек (69,4%) от взрослого населения, 474 571 человек полностью привиты (65,9%). Повторную вакцинацию начали 162 043 человекa.К сожалению, 23 апреля умер 1 больной от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.