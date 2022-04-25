В Бурятии "управляшка" отключила жителю свет за долги по услугам ЖКХ

Житель Северо-Байкальского района обратился в Прокуратуру с обращением о нарушении его прав на получение коммунальной услуги. Установлено, что управляющая компания «ОДИС» в нарушение всех правил и кодексов отключила потребителя от электрической энергии.В "управляшке" пояснили, что отключение связано с имеющейся у гражданина задолженностью по оплате коммунальных услуг по содержанию и техническому обслуживанию многоквартирного дома. "Вместе с тем управляющая компания не является исполнителем услуги по предоставлению электрической энергии", - отмечают в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.В целях устранения нарушений закона межрайонный прокурор внес представление генеральному директору общества, по результатам рассмотрения которого заявителю восстановлена подача электрической энергии, управляющей компанией прекращена практика по незаконному отключению потребителей от электороснабжения. Также межрайонным прокурором в отношении руководителя компании возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному назначено наказание в виде предупреждения.