Общество 25.04.2022 в 09:09

В Бурятии приемной семье не доплачивали из-за волокиты органов опеки

Должностные лица не предоставили необходимые документы в соцзащиту
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии приемной семье не доплачивали из-за волокиты органов опеки
Жительница с. Унэгэтэй на получила порядка 200 тысяч рублей доплаты из-за органов опеки, которые не предоставили в соцзащиту необходимые документы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Известно, что семья женщины в марте 2020 года взяла на воспитание передан ребенка из социального учреждения. С 5 марта 2020 г. по 1 декабря 2021 г. ей не производилась ежемесячная доплата к общему размеру вознаграждения.

«Прокурор района внес представление главе муниципального образования, которое удовлетворено, заявителю произведены перерасчет и выплата денежной суммы в размере 214 тыс. рублей»

- сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


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