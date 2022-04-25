В Бурятии приемной семье не доплачивали из-за волокиты органов опеки

«Прокурор района внес представление главе муниципального образования, которое удовлетворено, заявителю произведены перерасчет и выплата денежной суммы в размере 214 тыс. рублей» - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Жительница с. Унэгэтэй на получила порядка 200 тысяч рублей доплаты из-за органов опеки, которые не предоставили в соцзащиту необходимые документы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Известно, что семья женщины в марте 2020 года взяла на воспитание передан ребенка из социального учреждения. С 5 марта 2020 г. по 1 декабря 2021 г. ей не производилась ежемесячная доплата к общему размеру вознаграждения.