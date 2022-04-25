В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал до 17 случаев

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 796. Это на 17 случаев больше, чем было в воскресенье. Днем ранее прирост составлял 29 случаев. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (60 019). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 3 000 человек, за последние сутки – два человека (оба 65+), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 15 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 213 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 147. За предыдущие сутки госпитализировано 7 пациентов.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 333 человека.В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет – 32), на ИВЛ –5 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 288 коек: занято – 213, свободно – 75 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,0%.Выздоровели от COVID-19 – 132 250 (+29) человек.В республике всего первично привиты коронавируса 499 431 человек (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 593 человека (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 162 043 человека, завершили 149 522 человек.Фото: pixabay.com