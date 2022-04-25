Общество 25.04.2022 в 10:14

В Бурятии по числу серьезных ДТП отличился Селенгинский район

Молодой водитель сшиб на обочине мотоцикл без опознавательных знаков, 35-летний мотоциклист погиб

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В Бурятии по числу серьезных ДТП отличился Селенгинский район
В Бурятии Селенгинский район стал местом концентрации ДТП в минувшие выходные. В субботу 37-летняя водитель «Тойоты РАВ4», следуя со стороны  Кяхты в направлении Улан-Удэ в 2 км  от села Новселенгинск не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение).

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканской ГИБДД.

В субботу около 23:00 часов 35-летний водителья «Хонды Одиссей», следуя по автодороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск в 22 км от поселка Селендума не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся

В результате ДТП травмы получил 25-летний пассажир автомобиля, молодой человек госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.

Еще одно ДТП в Селенгинском районе произошло вчера ночью. 22-летний водитель «Тойоты Карина» следуя по автодороге Улан-Удэ – Кяхта в 4 км от села Средний Убукун совершил столкновение с мотоциклом «ИЖ Юпитер», который стоял на проезжей части без опознавательных знаков.

В результате ДТП 35-летний мотоциклист получил смертельную травму.

В субботу около 8:30 в Тарбагатайском районе 62-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на неохраняемом железнодорожном переезде в еле Солонцы  не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с тепловозом.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте аварии.  

Фото: ГИБДД
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