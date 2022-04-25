Общество 25.04.2022 в 10:35
Индексация пенсии
Нужно ли идти в ПФР, чтобы подать заявление на индексацию пенсии после увольнения пенсионера с работы?
Текст: Номер один
Отвечает юрист Бато Эрдынеев:
— Чтобы ПФР восстановил индексацию пенсии после увольнения пенсионера, ему вовсе не нужно идти туда и писать заявление. По закону ПФР узнает об увольнении пенсионера только из отчетов работодателей. Поэтому обращение в ПФР в данном случае будет пустой тратой времени: оно никак не ускорит процесс индексации пенсии (ст. 26.1 Закона № 400ФЗ).
— Чтобы ПФР восстановил индексацию пенсии после увольнения пенсионера, ему вовсе не нужно идти туда и писать заявление. По закону ПФР узнает об увольнении пенсионера только из отчетов работодателей. Поэтому обращение в ПФР в данном случае будет пустой тратой времени: оно никак не ускорит процесс индексации пенсии (ст. 26.1 Закона № 400ФЗ).
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