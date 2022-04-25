Индексация пенсии

— Чтобы ПФР восстановил индексацию пенсии после увольнения пенсионера, ему вовсе. По закону ПФР узнает об увольнении пенсионера только из отчетов работодателей. Поэтому обращение в ПФР в данном случае будет пустой тратой времени: оно никак не ускорит процесс индексации пенсии (ст. 26.1 Закона № 400­ФЗ).