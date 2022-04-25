В Улан-Удэ предлагают назвать одну из улиц в честь Владимира Жириновского

Сегодня, на сессии Народного Хурала депутат, руководитель фракции «ЛДПР» Сергей Дорош высказался по поводу ушедшего из жизни политического деятеля Владимира Жириновского.- Сегодня исполнилось бы 76 лет Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Но, к большому сожалению, лидер партии ЛДПР ушел из жизни. Это тяжелая утрата не только для партии и ее членов, но и утрата для беспристрастного развития российского парламентаризма и для всей России. Ушла эпоха. Владимира Вольфовича можно назвать самым известным политиком современности. Он неизменно защищал идеалы демократии. Жириновский – основатель старейшей в РФ политической партии, посвятивший жизнь законотворческой, благотворительной и гуманитарной деятельности. Человек чести и редкой политической честности. Он словом и делом вписал себя в историю России. Он был пророком. Нам еще предстоит осознать всю его величину и наследие.Сергей Дорош от лица партии ЛДПР обратился к администрации города Улан-Удэ и главе республики с просьбой увековечить память политика.- Мы обращаемся в администрацию Улан-Удэ и главе республики с просьбой об увековечивании памяти легендарного человека, советского и российского политического деятеля, ученого, полковника и настоящего патриота России. И просим назвать одну из улиц, набережной или сквера его именем и фамилий – Владимир Жириновский.