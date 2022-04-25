Общество 25.04.2022 в 11:03

Автомобилисты Бурятии не смогли запастись запчастями из-за нехватки средств

Покупку "про запас" по финансовым причинам отложили 44% опрошенных
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Текст: Нина Павлова
Автомобилисты Бурятии не смогли запастись запчастями из-за нехватки средств
pixabay.com
Автомобильный сайт Дром поинтересовался у россиян, закупили ли они запчасти и расходники для авто впрок. Половина опрошенных Бурятии (51%) отметили, что не поддавались панике и ничего не покупали «про запас». При этом 44% хотели сделать запасы запчастей и расходников, но отложили покупку по финансовым причинам, сообщает пресс-служба сайта Дром.

Из-за высоких цен ничего не покупали впрок 17% автолюбителей Бурятии, а 27% ответили, что у них нет свободных денег на приобретение. И только 5% автолюбителей региона приобрели заранее все необходимое для авто, опасаясь дефицита и роста цен.

В целом по стране 14% российских автомобилистов закупили впрок запасные части и расходные материалы для своих машин, а 32% хотели это сделать, но не запаслись из-за нехватки средств и высоких цен. В 2022 году цены на детали для автомобилей выросли в среднем на 30-50%. Особенно заметно увеличилась стоимость на расходные материалы: фильтры масляные и воздушные подорожали на 49%, амортизаторы и ступицы — на 39%, свечи зажигания и тормозные колодки — на 52%, моторные масла — на 47%. 

Участники опроса Дрома поделились личным опытом экономии. «Закупился 25 февраля на сумму 22 000 рублей, взял колодки, тормозные диски, свечи, фильтры, масло на два года. Сейчас тот же набор стоит 40 000 рублей», — пишет автолюбитель из Астрахани. «Купил то, что и так планировал ближе к лету менять, и еще немного расходников. С учетом роста цен на сегодняшний день сэкономил приблизительно 45%», — отмечает другой автолюбитель. 

Всероссийский опрос проводился с 8 по 11 апреля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 7,2 тысячи человек.
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