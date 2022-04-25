В Бурятии омбудсмен помогла охранникам

В январе нынешнего года к уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой обратился коллектив охранного агентства К. по вопросу невыплаты заработной платы за декабрь 2021 года, а также на несоблюдение работодателем сроков выдачи заработной платы.Омбудсмен инициировала проверки органами прокуратуры Красноярского края, так как юридическое лицо зарегистрировано в этом регионе. После переговоров уполномоченного с руководством охранного агентства К. в феврале текущего года, заработная плата за декабрь 2021 года выплачена полностью. А по результатам проверки прокуратура Красноярского края сообщает, что в организации неоднократно выявлялись нарушения трудового законодательства, сообщили в аппарате омбудсмена.В 2021-2022 годах прокуратурой района внесено 10 представлений руководителю организации, в суд направлено 33 исковых заявления о взыскании недоначисленной и частично не выплаченной заработной платы на общую сумму более 6,5 млн руб, а также об установлении факта трудовых отношений, из них в настоящее время рассмотрены и удовлетворены требования по 11 исковым заявлениям на сумму 2,2 млн руб.В отношении руководителей организации и юридического лица в 2021 года возбуждено 22 административных дела по фактам нарушения трудового законодательства.В ходе проверки установлено, что все заявители, указанные в коллективном обращении, фактически трудились в охранном агентстве с 2021 года, однако трудовые договоры заключены работодателем только в феврале 2022 года.До момента официального трудоустройства отчисления в Фонд социального страхования РФ‚ Пенсионный фонд РФ работодателем не производились, выплата денежных средств работникам осуществлялась путем переводов на банковский счет от физического лица. Также установлено, что работодателем несвоевременно осуществлялась выплата заработной платы, окончательный расчет при увольнении, начисление заработной платы производилось без учета фактически отработанного времени.Таким образом, доводы обращения о нарушениях охранным агентством К. трудовых прав работников нашли свое подтверждение.В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников по результатам проверки прокуратурой района руководителю охранного агентства К. внесено представление об устранении нарушений закона, инициировано его привлечение к административной ответственности.Фото: pixabay.com