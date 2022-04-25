В Бурятии еще не достроенная школа приходит в негодность

«Поразило ее состояние. Там достаточно серьезные бюджетные деньги вложены. На полу вода, новая мебель попадает под эту воду, крыша течет. Очень много мест, где уже заплесневел потолок, были попытки закрасить эти места» - перечислял депутат.

Как сообщил на сегодняшней сессии Народного Хурала депутат Баир Цыренов, фракция КПРФ провела выездное совещание в Кабанском районе. И особую тревогу вызвало состояние строящейся уже третий год Клюевской школы.По его словам, в прокуратуру уже написан запрос, чтобы ведомство разобралось в этой ситуации. Ведь из-за такого подхода к строительству теряются серьезные бюджетные деньги.Напомним, эпопея со школой в Клюевке длится с 2019 года. Сначала аукцион на строительство школы несколько раз не состоялся - не было подано ни одной заявки. Наконец, в августе, когда проходили очередные объявленные УКСом торги, появился единственный желающий: ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии» из Улан-Удэ. Компанию признали победителем и заключили с ней контракт на 156 млн рублей. Согласно контракту, школу должны были построить до конца 2019 года, то есть за четыре месяца.В ноябре в УКСе констатировали – график выполнения работ сорван. Из 156 миллионов рублей подрядчик успел освоить только 3,5 миллиона. Договор с ним расторгли и объявили новые торги. На них единственным участником стало ООО «Юнит-1» из Московской области. Однако заключить контракт с компанией не получилось – из-за выявленных нарушений УФАС Бурятии выдал предписание об аннулировании этих торгов.В 2020 году Управление капстроительства не оставляло попыток достроить злополучную школу. В апреле объявляются очередные торги, победителем которых снова становится ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии». Срок сдачи объекта теперь сдвинут на конец января 2021 года.Однако, как и в прошлом году, история повторилась. После этого срок сдачи объекта сдвигался неоднократно. Сейчас, по словам Баира Цыренова, школу планируют сдать к 1 сентября 2022 года.Фото: egov-buryatia.ru