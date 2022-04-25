Общество 25.04.2022 в 11:28

В Бурятии новые дома для переселенцев назвали «голубятниками»

Жители Северобайкальска обратились к главе республики с открытым обращением
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии новые дома для переселенцев назвали «голубятниками»
На сегодняшней сессии Хурала, депутат Виктор Мальцев в рамках часа заявлений обратился к главе РБ, зачитав обращение от жителей города Северобайкальск. По словам парламентария, обращение было написано инициативной группой и связано с переселением из аварийного жилья. Сегодня в Северобайкальске под данную программу попадает порядка 250 собственников. 

- Уважаемый Алексей Самбуевич, просим оказать содействие в решении нашей проблемы – переселения из аварийного жилья. Выкуп жилья у собственников помещений производится с многочисленными нарушениями. Не только статьи 32-ой Жилищного кодекса, но и других прав граждан. Администрация муниципального образования города Северобайкальск не предоствляет документы для ознакомления и просит им постоянно писать запросы, на которые они отвечают в тридцатидневный  срок. Но нам удалось установить, что заключение эксперта (как в первом, так и втором случае не может отражать  реальную рыночную стоимость 1 кв метра жилого помещения, проходящего по 185 ФЗ в Северобайкальске. Так как перед экспертом был поставлен  не до конца сформулированный вопрос, который содержит всего один схожий критерий -  тип материала - деревянный. 

Такие характеристики как площадь дома, коммуникации, горячая вода, канализация,  отопление и другие эксперт не учитывал, но это все присутствует в домах, подпадающих под снос, что существенно влияет на итоговую стоимость.  И отсутствует полностью или  частично в домах, по которым проводился анализ, - зачитал обращение горожан депутат Хурала. 

Инициативная группа просит проверить все вышесказанное компетентными органами на предмет подлога данных и других нарушений закона. По мнению горожан, выплата компенсаций по «голой», заниженной оценке за 1 кв. метр приводит к тому, что людей принуждают ухудшать свои жилищные условия, из-за чего люди предпочитают уезжать в другие регионы. 

Виктор Мальцев поддерживает жителей Северобайкальска, он также считает, что суммы, которые люди получают за жилье слишком занижены. 

- Та сумма, которую сегодня жителям предлагают - 54 тысяч с не большим за 1 кв.метр, на эти деньги  в городе Северобайкальск невозможно приобрести сопоставимого жилья. Причем среди собственников, попадающих под данные условия есть многодетные семьи, одинокие матери, которые вкладывали в покупку материнский капитал. Фактически людей принуждают ухудшить свои жилищные условия. 

Кроме того, по мнению Виктора Мальцева, не только в Северобайкальске, но и в целом по республике необходима целевая программа строительства социального жилья, качество которого будет нормальным. 

- Те трехэтажки, которые построились в Северобайкальске, люди их называют  голубятниками. Если ты чихнешь на первом этаже - с третьего скажут: «Будь здоров!» Таков уровень шумоизоляции. Давайте строить хорошо, даже за те деньги, которые есть, - призывает депутат. 


Теги
Общество

Все новости

В Бурятии опасаются дальнейшего роста цен на говядину
25.04.2022 в 12:41
В Бурятии сбивают детей из-за плохой разметки возле школ
25.04.2022 в 12:30
Как справиться с постковидным синдромом?
25.04.2022 в 12:30
Бурятия получит 300 млн рублей на создание быстровозводимых гостиниц
25.04.2022 в 12:24
В Бурятии новых депутатов Хурала распределили в комитеты не по профилю
25.04.2022 в 12:14
В Бурятии предложили создать стратегию развития молочного скотоводства
25.04.2022 в 11:54
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже
25.04.2022 в 11:46
В Улан-Удэ более 5 тысяч жителей микрорайона остались без нормального проезда
25.04.2022 в 11:36
В Бурятии новые дома для переселенцев назвали «голубятниками»
25.04.2022 в 11:28
В Бурятии еще не достроенная школа приходит в негодность
25.04.2022 в 11:20
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
В Бурятии опасаются дальнейшего роста цен на говядину
Депутат Хурала призвал поддержать мясное скотоводство республики
25.04.2022 в 12:41
Как справиться с постковидным синдромом?
Последствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция
25.04.2022 в 12:30
Бурятия получит 300 млн рублей на создание быстровозводимых гостиниц
Планируется возвести не менее 15 некапитальных средств размещения на 400 мест

25.04.2022 в 12:24
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже
Он открыто вытащил у девушки из кармана дорогостоящий сотовый телефон и убежал
25.04.2022 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru