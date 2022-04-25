В Бурятии новые дома для переселенцев назвали «голубятниками»

На сегодняшней сессии Хурала, депутат Виктор Мальцев в рамках часа заявлений обратился к главе РБ, зачитав обращение от жителей города Северобайкальск. По словам парламентария, обращение было написано инициативной группой и связано с переселением из аварийного жилья. Сегодня в Северобайкальске под данную программу попадает порядка 250 собственников.- Уважаемый Алексей Самбуевич, просим оказать содействие в решении нашей проблемы – переселения из аварийного жилья. Выкуп жилья у собственников помещений производится с многочисленными нарушениями. Не только статьи 32-ой Жилищного кодекса, но и других прав граждан. Администрация муниципального образования города Северобайкальск не предоствляет документы для ознакомления и просит им постоянно писать запросы, на которые они отвечают в тридцатидневный срок. Но нам удалось установить, что заключение эксперта (как в первом, так и втором случае не может отражать реальную рыночную стоимость 1 кв метра жилого помещения, проходящего по 185 ФЗ в Северобайкальске. Так как перед экспертом был поставлен не до конца сформулированный вопрос, который содержит всего один схожий критерий - тип материала - деревянный.Такие характеристики как площадь дома, коммуникации, горячая вода, канализация, отопление и другие эксперт не учитывал, но это все присутствует в домах, подпадающих под снос, что существенно влияет на итоговую стоимость. И отсутствует полностью или частично в домах, по которым проводился анализ, - зачитал обращение горожан депутат Хурала.Инициативная группа просит проверить все вышесказанное компетентными органами на предмет подлога данных и других нарушений закона. По мнению горожан, выплата компенсаций по «голой», заниженной оценке за 1 кв. метр приводит к тому, что людей принуждают ухудшать свои жилищные условия, из-за чего люди предпочитают уезжать в другие регионы.Виктор Мальцев поддерживает жителей Северобайкальска, он также считает, что суммы, которые люди получают за жилье слишком занижены.- Та сумма, которую сегодня жителям предлагают - 54 тысяч с не большим за 1 кв.метр, на эти деньги в городе Северобайкальск невозможно приобрести сопоставимого жилья. Причем среди собственников, попадающих под данные условия есть многодетные семьи, одинокие матери, которые вкладывали в покупку материнский капитал. Фактически людей принуждают ухудшить свои жилищные условия.Кроме того, по мнению Виктора Мальцева, не только в Северобайкальске, но и в целом по республике необходима целевая программа строительства социального жилья, качество которого будет нормальным.- Те трехэтажки, которые построились в Северобайкальске, люди их называют голубятниками. Если ты чихнешь на первом этаже - с третьего скажут: «Будь здоров!» Таков уровень шумоизоляции. Давайте строить хорошо, даже за те деньги, которые есть, - призывает депутат.