Общество 25.04.2022 в 11:36

В Улан-Удэ более 5 тысяч жителей микрорайона остались без нормального проезда

Единственная дорога, соединяющая 105 мкрн с городом, в плохом состоянии
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ более 5 тысяч жителей микрорайона остались без нормального проезда
Проблему жителей 105 мкрн в Улан-Удэ на сегодняшней сессии подняла депутат Хурала Эржена Чимитцыренова. Она рассказала, что жители таунхаусов, расположенных в этом районе, «решили, что по их дороге не должен ездить транспорт, и усыновили шлагбаум».

Таким образом, жители многоквартирных домов, расположенных в этом же микрорайоне, лишились более-менее удобного способа добираться до остальной части Улан-Удэ. При этом, повлиять на собственников таунхаусов власти столицы не могут, ведь эта земля находится в собственности московской компании. По словам Эржены Чимитцыреновой, городские структуры не могут здесь даже установить искусственную неровность или поставить дорожный знак.

- На сегодня заложниками этой ситуации стал весь 105 мкрн – более 5 тысяч жителей, - говорила она. - Прокуратура в данном вопросе нарушений не увидела. 

Альтернативный вариант выезда из микрорайона – грунтовая дорога, которая размывается при любом сильном дожде, отрезая жителей от остальной части города. Депутат просила отремонтировать эту дорогу, выделив на это средства из бюджета.

«Это облегчит жизнь тысяч горожан. Я думаю, пора уже городу стать городом, а не большой деревней»

- сказала Эржена Чимитцыренова.

Фото: pixabay.com 
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