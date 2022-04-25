В Улан-Удэ более 5 тысяч жителей микрорайона остались без нормального проезда

«Это облегчит жизнь тысяч горожан. Я думаю, пора уже городу стать городом, а не большой деревней» - сказала Эржена Чимитцыренова.

Проблему жителей 105 мкрн в Улан-Удэ на сегодняшней сессии подняла депутат Хурала Эржена Чимитцыренова. Она рассказала, что жители таунхаусов, расположенных в этом районе, «решили, что по их дороге не должен ездить транспорт, и усыновили шлагбаум».Таким образом, жители многоквартирных домов, расположенных в этом же микрорайоне, лишились более-менее удобного способа добираться до остальной части Улан-Удэ. При этом, повлиять на собственников таунхаусов власти столицы не могут, ведь эта земля находится в собственности московской компании. По словам Эржены Чимитцыреновой, городские структуры не могут здесь даже установить искусственную неровность или поставить дорожный знак.- На сегодня заложниками этой ситуации стал весь 105 мкрн – более 5 тысяч жителей, - говорила она. - Прокуратура в данном вопросе нарушений не увидела.Альтернативный вариант выезда из микрорайона – грунтовая дорога, которая размывается при любом сильном дожде, отрезая жителей от остальной части города. Депутат просила отремонтировать эту дорогу, выделив на это средства из бюджета.Фото: pixabay.com