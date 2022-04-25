Общество 25.04.2022 в 11:46

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

Он открыто вытащил у девушки из кармана дорогостоящий сотовый телефон и убежал
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже
В столице Бурятии в ночь с субботы на воскресенье сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на подозреваемого в грабеже, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

У девушки на входе в кафе на проспекте Победы неизвестный мужчина открыто вытащил из кармана дорогостоящий сотовый телефон и убежал. В ходе отработки соседних улиц росгвардейцы на улице Свердлова по приметам задержали подозреваемого. Потерпевшая опознала злоумышленника, который показал место, где спрятал похищенный гаджет. Правоохранители обнаружили завернутый в фольгу телефон, стоимостью 50 тысяч рублей, под полом в подъезде многоквартирного дома на улице Кирова.

Задержанного 18-летнего, ранее судимого жителя Улан-Удэ доставили в отдел полиции. По факту открытого хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.  

Фото: «Номер один»
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преступность грабеж задержание

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