В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

В столице Бурятии в ночь с субботы на воскресенье сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на подозреваемого в грабеже, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.У девушки на входе в кафе на проспекте Победы неизвестный мужчина открыто вытащил из кармана дорогостоящий сотовый телефон и убежал. В ходе отработки соседних улиц росгвардейцы на улице Свердлова по приметам задержали подозреваемого. Потерпевшая опознала злоумышленника, который показал место, где спрятал похищенный гаджет. Правоохранители обнаружили завернутый в фольгу телефон, стоимостью 50 тысяч рублей, под полом в подъезде многоквартирного дома на улице Кирова.Задержанного 18-летнего, ранее судимого жителя Улан-Удэ доставили в отдел полиции. По факту открытого хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: «Номер один»