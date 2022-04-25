Бурятия получит 300 млн рублей на создание быстровозводимых гостиниц

Бурятия вошла в перечень регионов, которые получат субсидию из федерального бюджета на создание быстровозводимых гостиниц, сообщили в пресс-службе правительства республики. Всего на 19 регионов из бюджета России выделили 4 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.«Сегодня, когда большие усилия нашей страны направлены на развитие внутреннего туризма – это время возможностей для нас. Мы предусмотрели наши республиканские субсидии для предпринимателей в сфере туризма. В этом году финансирование составит 15,1 млн рублей. Используем технологии выделения грантов. В этом году уже заключено 11 соглашений с грантополучателями. Отдельные субсидии мы предоставляем для благоустройства мест, прилегающих к местам туристского показа. Сейчас идет отбор заявок от районов на общую сумму субсидий 40 млн рублей. И очень своевременна помощь правительства России в виде быстровозводимых конструкций для гостиниц. Подобный опыт уже широко используется в здравоохранении, и модульные амбулатории даже в нашем суровом климате хорошо зарекомендовали себя – это полноценные теплые, просторные здания», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Средства из резервного фонда пойдут на возведение модульных гостиниц общей вместимостью не менее 2,5 тыс номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры. Так, на них построят не только гостиницы, но и кемпинги, глэмпинги и другие объекты размещения туристов.«Уверен, что эта очень своевременная поддержка правительства РФ позволит в короткий срок построить сеть модульных некапитальных мест размещения туристов в нашей республике, и тем самым дать новый импульс развитию не только туристический отрасли, но и смежных отраслей экономики», - прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.На полученную субсидию в Бурятии планируется создание не менее 15 некапитальных средств размещения на 400 мест.Фото: egov-buryatia.ru