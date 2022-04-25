Общество 25.04.2022 в 12:30

Как справиться с постковидным синдромом?

Последствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция
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Текст: Номер один
Как справиться с постковидным синдромом?
Если упустить их развитие, они могут привести к серьёзным осложнениям. Доказано, что у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, гораздо чаще, чем в целом в популяции, возникают сердечно-сосудистые риски (инфаркты, инсульты, тромбоэмболия). Эта опасность максимальна в ближайшие 2-3 месяца после болезни.

Особенно опасны сочетания хронических заболеваний и COVID-19. Так, у людей с заболеваниями сердца и сосудов коронавирус может спровоцировать развитие аритмий, декомпенсацию сердечной деятельности и даже возникновение инфаркта миокарда, инсульта. Еще один типичный симптом у переболевших COVID-19 - длительные сбои иммунитета. Снижение иммунитета может носить как временный, так и длительный характер.

Какие симптомы у постковидного синдрома?

Часто у переболевших коронавирусной инфекцией сохраняются неприятные ощущения, чувство нехватки воздуха, учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость, нарушения сна, изменение поведения – это состояние можно расценивать как «постковидный синдром». Причём проблемы могут возникнуть даже у тех, у кого болезнь протекала в лёгкой форме, и проявиться не сразу, а спустя месяцы после выздоровления. 

Учёные проанализировали 203 патологических симптома, которые входят в понятие «ковидный хвост». Наиболее распространенные симптомы: усталость, одышка, боль в суставах, тяжесть и боль в грудной клетке, кашель, выпадение волос, нарушение обоняния или вкуса, когнитивные нарушения (памяти, внимания и др.), нарушения психики – депрессия, тревожность или панические атаки. 

Менее распространенные симптомы – это нарушение сна, повышение температуры тела, головные боли, «мозговой туман», боли в мышцах и слабость, желудочно-кишечные симптомы, сыпь, почечная недостаточность. Эти признаки длятся по-разному: от 4 недель до 6 месяцев и более.  

Какие обследования после болезни нужно пройти?

Если есть какие-либо жалобы, пройдите углубленную диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления, получите рекомендации и продолжите лечение.

Углублённую диспансеризацию проходят через 60 дней после заболевания. Если пациент болел дома, не обращался к врачу, и поэтому данные о перенесённом заболевании отсутствуют, то диспансеризацию можно пройти по собственной инициативе.

Углубленная диспансеризация включает в себя два этапа. На первом –проводится обязательный осмотр врача-терапевта или врача общей практики и несколько диагностических процедур: 

• Спирометрия (или спирография) – помогает оценить функциональное состояние лёгких и бронхов. 
• Тест с 6-минутной ходьбой – помогает оценить состояние сердечно-сосудистой системы (по показаниям).
• Определение концентрации D-димера в крови – выявляет риски тромбообразования (по показаниям).
• Рентген органов грудной клетки (по показаниям, нужен, если не выполнялся ранее в течение года).
• Измерение сатурации (уровень концентрации кислорода в крови в покое) – помогает оценить состояние дыхательной системы на данный момент.
• Общий (клинический) и биохимический анализы крови – помогают оценить наличие воспалительных процессов в организме, скрытое течение инфекции, оценить состояние печени и почек после заболевания и приема лекарств.

Если на первом этапе диспансеризации были найдены отклонения от нормы в результатах анализов или функциональных пробах, то необходим второй этап обследований. На нем врач-терапевт назначает дополнительные обследования и при необходимости консультацию узких специалистов.

Программа реабилитации и поддерживающая терапия назначается индивидуально по результатам обследований. 

Какие показатели нужно контролировать самому?

После перенесенной коронавирусной инфекции нужно быть внимательными к своему здоровью. Измеряйте артериальное давление, пульс, сатурацию (насыщение крови кислородом), температуру тела.

Как восстановиться после COVID-19?

Самое важное в реабилитации после коронавирусной инфекции:

• Соблюдать рекомендации врача, в том числе не прерывать лечение
• Нормализовать сон – не менее 7-8 часов в сутки
• График работы
• Режим труда и отдыха
• Поддерживать физическую активность, добавлять нагрузку постепенно
• Стараться сохранять эмоциональный покой.

Физическая активность должна соответствовать возможностям человека и приносить удовольствие. Начинать тренировки нужно под наблюдением врача, контролируя пульс и сатурацию. Рекомендуется ходьба, желательно на свежем воздухе, в идеале 30 минут в день.

Восстановить дыхание помогут дыхательные упражнения. Пошаговые онлайн-тренировки «Дыхательная гимнастика после COVID-19» можно найти на странице в «Вконтакте» Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «ЗДОРОВЬЕ 03». 

Важная часть реабилитационного процесса – сбалансированное питание. Оно должно включать достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов и микроэлементов. Не нужны никакие жесткие диеты.

Рекомендуется включить в рацион:

• Натуральные антиоксиданты – растительные масла нерафинированные 30 г в сутки, до 30 г орехов в день, кунжут или кунжутная паста, жирная рыба 2-3 раза в неделю, ягоды, зелень, капуста квашеная, красный перец, специи.
• Соль йодированная не более 5 г в сутки.
• Красное мясо 2-3 раза в неделю.
• Овощи, фрукты 3-5 раз в день.
• Ограничьте сладости.
• Исключите алкоголь.
• Для поддержания водного баланса пейте отвары и настои целебных трав, талую или родниковую воду, столовую слабощелочную минеральную воду.

Будьте Здоровы!
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