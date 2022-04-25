В Бурятии опасаются дальнейшего роста цен на говядину

На сегодняшней сессии Хурала, депутат Баир Доржиев попросил обратить внимание на проблемы обеспеченности республики говядиной и бараниной.- Если Россия обеспечивает себя свининой и курицей и даже экспортирует ее, то по говядине Россия ее импортирует. В 2020 году импорт составил порядка миллиарда долларов. В нашей республике производство говядины в 2021 году составило 16 тысяч тонн и 1, 3 тыс. тонн по баранине (при потреблении 12 тысяч тонн по говядине). Бурятия завозит порядка 12 тысяч тонн говядины. В связи с последними событиями, импорт говядины затруднен, а также растет ее цена на мировом рынке в связи с продовольственной инфляцией.Баир Доржиев считает, что в ближайшее время мы можем столкнуться не только с ростом цен на говядину, но и с дефицитом мяса.- Мы уже столкнулись с ростом цены на говядину. Я предлагаю подкорректироватьпрограмму развития овцеводства и мясного скотоводства в Бурятии и увеличить финансирование по этим программам. В 2021 году Минсельхоз РФ ввело субсидии в размере 30 рублей живого веса при сдаче овец на мясокомбинаты и это по прошлому году увеличило в 2 раза количество овец, которые были сданы на мясокомбинат, Также мы с вами в этом году увеличители финансирование по программе овцеводство совместно с Минсельхозом Бурятии на 15 млн рублей, но я считаю этих средств не достаточно. Поэтому предлагаю увеличить финансирование по этим программам. Также предлагаю возобновить республиканскую продовольственную корпорацию, задача которой будет поддержание стабильности на продовольственном рынке, создание условий для обеспечения пищевыми продуктами организаций социальной сферы и такжефинансирование сельхозпроизводителей на закупку сельхозпродукции и продовольствия, - заявил депутат.По его словам, аналогичный опыт уже есть, к примеру, в Татарстане, где существует резервный продовольственный фонд. Такое же фонд существовал и у нас в 1995 году.- Нам нужно возродить эту традицию, но, конечно, немного в другом формате. По баранине есть взять статистику, в 2007 году у нас было 300 тысяч поголовья, а в 2021 году все осталось на том же уровня, поголовье не выросло. В советское время у нас было порядка 2 млн голов. Но в 90-е годы мы полностью съели все поголовье, которое практически в 10 раз сократилось. Чтобы не было такой ситуации, я считаю, что нужно увеличить финансирование по этим программам, - подытожил Баир Доржиев.