Общество 25.04.2022 в 13:38
Бурятия презентует свой туристический потенциал в Монголии
За два года пандемии многие из наработанных туристических связей с соседней страной утрачены
Текст: Номер один
В Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе 27 апреля пройдёт презентация туристических услуг и компаний Бурятии, сообщили в правительстве республики. С момента открытия безвизового режима в 2014 году из более чем 400 тысячного потока иностранных граждан, пересекающих границу с Бурятией, большую часть составляли туристы из Монголии.
Отметим, что монгольские туристы имеют свою особенность: среди них много паломников и желающих получить медицинские услуги. Тогда малый бизнес первым оперативно отреагировал на спрос: появились вывески хостелов и кафе на монгольском языке, продавцы начали учить самые распространённые монгольские выражения.
К сожалению, за два года пандемии многие из наработанных туристических связей оказались утрачены, в связи с закрытием границы прекратился турпоток, вынужденно закрылись некоторые организации, оказывающие услуги. Так, в период 2019- 2021 года прекратили деятельность более 170 субъект малого предпринимательства в сфере гостиничного и туристического бизнеса.
Но любой кризис рождает новые возможности. Туристическая отрасль Бурятии даже в период коронавирусных ограничений сумела успешно отработать на рынке внутреннего туризма. Этот опыт сейчас пригодится при открытии границ с ближайшими соседями.
Министерство туризма Бурятии выступило с инициативой презентации туристического потенциала республики в Улан-Баторе. Приглашены ведущие компании и специалисты этой отрасли, которые 26-27 апреля представят свои услуги.
В мероприятии примут участие: деловые партнеры и представители 18 крупнейших туроператоров Бурятии, советник-посланник посольства РФ в Монголии Сергей Краминцев, министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов, министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, представитель национального парка «Тункинский», представитель аэропорта «Байкал». Также в состав делегации Бурятии войдут представители авиакомпаний «S7», «Аврора», «Смартавиа».
Бурятия планирует презентовать новые турмаршруты, которые были созданы продюсерами впечатлений Надеждой Сандаковой и Игорем Сючем и их командами в рамках акселерационной программы Всероссийского конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив «Открой свою Россию!» Новые маршруты уже вызвали неподдельный интерес у представителей федеральных туроператоров.
Туроператоры и курорты Бурятии представят гостям мероприятия самые актуальные и интересные предложения (экскурсии, туры, отели). Представители аэропорта «Байкал» и авиакомпаний «S7», «Аврора», «Смартавиа» представят логистический потенциал республики. Отметим, что аэропорт Бурятии ежедневно принимает около 20 рейсов по множествам направлений нашей необъятной страны: Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Омск, Владивосток, Красноярск, Якутск, Хабаровск и другие крупнейшие города России.
Как сообщал ранее «Номер один», правительство рассматривает возможность предоставления кредита на общую сумму 10 млрд тугриков в целях оживления сектора туризма, активизации процесса либерализации воздушного транспорта и отмена визовых требований для туристов из Южной Кореи. Туристическая отрасль Монголии с годовым доходом в размере 600 млн долларов из-за коронавируса потеряла весь свой доход и 50 процентов человеческих ресурсов.
Так что, интерес к связям будет обоюдным.
Фото: egov-buryatia.ru
Отметим, что монгольские туристы имеют свою особенность: среди них много паломников и желающих получить медицинские услуги. Тогда малый бизнес первым оперативно отреагировал на спрос: появились вывески хостелов и кафе на монгольском языке, продавцы начали учить самые распространённые монгольские выражения.
К сожалению, за два года пандемии многие из наработанных туристических связей оказались утрачены, в связи с закрытием границы прекратился турпоток, вынужденно закрылись некоторые организации, оказывающие услуги. Так, в период 2019- 2021 года прекратили деятельность более 170 субъект малого предпринимательства в сфере гостиничного и туристического бизнеса.
Но любой кризис рождает новые возможности. Туристическая отрасль Бурятии даже в период коронавирусных ограничений сумела успешно отработать на рынке внутреннего туризма. Этот опыт сейчас пригодится при открытии границ с ближайшими соседями.
Министерство туризма Бурятии выступило с инициативой презентации туристического потенциала республики в Улан-Баторе. Приглашены ведущие компании и специалисты этой отрасли, которые 26-27 апреля представят свои услуги.
В мероприятии примут участие: деловые партнеры и представители 18 крупнейших туроператоров Бурятии, советник-посланник посольства РФ в Монголии Сергей Краминцев, министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов, министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, представитель национального парка «Тункинский», представитель аэропорта «Байкал». Также в состав делегации Бурятии войдут представители авиакомпаний «S7», «Аврора», «Смартавиа».
Бурятия планирует презентовать новые турмаршруты, которые были созданы продюсерами впечатлений Надеждой Сандаковой и Игорем Сючем и их командами в рамках акселерационной программы Всероссийского конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив «Открой свою Россию!» Новые маршруты уже вызвали неподдельный интерес у представителей федеральных туроператоров.
Туроператоры и курорты Бурятии представят гостям мероприятия самые актуальные и интересные предложения (экскурсии, туры, отели). Представители аэропорта «Байкал» и авиакомпаний «S7», «Аврора», «Смартавиа» представят логистический потенциал республики. Отметим, что аэропорт Бурятии ежедневно принимает около 20 рейсов по множествам направлений нашей необъятной страны: Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Омск, Владивосток, Красноярск, Якутск, Хабаровск и другие крупнейшие города России.
Как сообщал ранее «Номер один», правительство рассматривает возможность предоставления кредита на общую сумму 10 млрд тугриков в целях оживления сектора туризма, активизации процесса либерализации воздушного транспорта и отмена визовых требований для туристов из Южной Кореи. Туристическая отрасль Монголии с годовым доходом в размере 600 млн долларов из-за коронавируса потеряла весь свой доход и 50 процентов человеческих ресурсов.
Так что, интерес к связям будет обоюдным.
Фото: egov-buryatia.ru