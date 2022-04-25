Пятеро работников СЦКК погибли от мгновенного отравления людей сероводородом

Селенгинский ЦКК завершил внутреннее расследование трагического инцидента, в результате которого 17 апреля погибли пять сотрудников комбината. Комиссия пришла к выводу: трагедия произошла по причине мгновенного отравления людей сероводородом, сообщила сегодня в официальном обращении к коллективу и жителям поселка Селенгинск гендиректор комбината Лилия Деева.

«Комиссия 19-21 апреля проводила обследование технических сооружений и состояния технологии на очистных сооружениях и пришла к выводу: трагедия произошла по причине мгновенного отравления людей сероводородом.

Сероводород попал в приемный резервуар из-за несвоевременного опорожнения радиального отстойника № 2 от шлам-лигнина. Высокая концентрация сероводорода в резервуаре стала следствием прекращения естественной циркуляции воздушных масс, так как все проемы, предусмотренные проектом, были закрыты.

Руководители очистных сооружений и лица, ответственные за технологическую и экологическую безопасность, допустили грубые нарушения в ведении технологического процесса, безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений промышленного назначения. За халатное отношение к своим должностным обязанностям к ним будут применены строгие меры взыскания.

Сейчас, чтобы исключить повторение подобной ситуации, на комбинате в короткие сроки будут проведены дополнительные технические мероприятия по оснащению комплекса очистных сооружений газоанализаторами, видеонаблюдением, световой и звуковой сигнализацией приемного резервуара. Далее, в течение года будет проведен технический аудит комплекса и его модернизация», - говорится в обращении.

«В работе комиссии кроме специалистов, работающих на предприятии, принимали участие: главный инженер проекта, лауреат Государственной премии РФ за разработку и внедрение замкнутой бессточной системы водооборота на Селенгинском ЦКК - Алексей Гончаров, Александр Лукьянов, руководивший многие годы техническими службами предприятия и Евгений Гончаров, бывший директор производства», - отметила гендиректор.

«Мы все вместе с родными и близкими наших товарищей, которых потеряли неделю назад после трагедии на очистных сооружениях комбината, переживаем глубокую эмоциональную и душевную боль. Проживание этой утраты более тягостно для нас, ведь это случилось внезапно. С родными погибших коллег мы по-прежнему общаемся, готовы в любое время оказать необходимую поддержку. Комбинат возьмёт шефство над несовершеннолетними детьми Татьяны Антипиной и Ксении Жаркой. Уважаемые земляки, я сожалею о случившемся, продолжаю скорбеть об ушедших и уверяю вас, что с моей стороны будет сделано все возможное для исключения повторения тяжкого урона и невосполнимой утраты», - заключила Лилия Деева.

Напомним, 17 апреля на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли пять работников: двое мужчин и трое женщин, еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Расследованием происшествия занялся Следственный комитет Бурятии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).

По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Кроме того, возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится под контролем природоохранного прокурора.

Совет директоров Селенгинского ЦКК 20 апреля принял решение об увеличении размера компенсационных выплат семьям погибших работников до 5 млн рублей. Об этом сообщила гендиректор комбината Лилия Деева. Ранее предприятие планировало ограничиться выплатами в миллион рублей.

«Вчера совет директоров предприятия, учитывая тяжесть случившегося и наличие несовершеннолетних детей в семьях погибших, принял решение увеличить размер компенсационных выплат до пяти миллионов рублей, включая компенсацию морального вреда, причинённого гибелью близких», - сообщила Деева.

В Бурятии в рамках расследования уголовных дел о гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината задержан директор по производству предприятия. По версии следствия, он не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы оборудования очистных сооружений. Как сообщили в Следственном комитете, мужчине уже предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение эксплуатации сооружений, повлекшее загрязнение воздуха и смерть людей).

Фото: «Номер один»