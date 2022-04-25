Игорь Шутенков: Я благодарю всех горожан, кто принял участие в субботнике

«Субботник - это хорошая традиция из нашего советского прошлого. И я очень рад, что эта традиция не забыта. Многие горожане принимают участие в уборке нашего города. Месячник чистоты начался еще 28 марта, за это время бюджетные и частные организации, предприниматели организовали уборку на своих территориях, на улицах, парках и скверах. Я хочу сказать большое спасибо всем нашим горожанам, кто принял участие в уборке нашего города. Становится чище, комфортнее. Я призываю всех поработать на свежем воздухе в кругу своих коллег, друзей, семьи и сделать наш город чистым» - сказал Игорь Шутенков.

Мэр Улан-Удэ вместе с юным экоактивистом Егором Сотничем и волонтерами в выходной день вышли на субботник на набережную реки Селенги возле гимназии №33, чтобы убрать территорию от мусора.23 апреля во всех скверах и общественных территориях Улан-Удэ прошёл общегородской субботник в рамках месячника чистоты.Всего с 28 марта, когда стартовала масштабная уборка города, было проведено 585 экологических акций, в которых приняли участие 31,6 тысяч человек.