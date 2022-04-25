Общество 25.04.2022 в 17:05

В Бурятии осудили ловцов краснокнижных кречетов

Два россиянина и два сирийца получили условные сроки
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Текст: Номер один
В Бурятии осудили ловцов краснокнижных кречетов
В Бурятии четыре охотника, двое из которых являются местными жителями, двое – уроженцами Сирии, признаны виновными, в зависимости от объема противоправных действий, в «незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных», «покушении на незаконную добычу особо ценных диких животных, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Приговором суда браконьерам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет условно. Все они признали вину и раскаялись в содеянных преступлениях, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. В принципе, им грозило наказание вплоть до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

Следствием и судом установлено, что осенью 2019 года уроженец Сирии, имеющий российское гражданство, прибыл на территорию Еравнинского района Бурятии, где в лесном массиве в ходе незаконной охоты изловил птицу семейства соколиных - кречета Falco rusticolus, занесенного в Красную книгу РФ. Изъяв особо ценную птицу из естественной среды обитания, мужчина причинил ущерб, размер которого в денежном выражении превысил 1,7 млн рублей.

Спустя год, находясь в Москве, он предложил знакомому уроженцу Сирии вместе охотиться на кречетов. Вступив в сговор, они приобрели необходимые для охоты вещи и приспособления, после чего на внедорожнике прехали на территорию Еравнинского района, где в период осени – начала зимы 2020 года в лесном массиве вели незаконную охоту. Они выловили четырех кречетов, используя в качестве приманки сизых голубей с привязанными к ним силками. Ущерб от их незаконных действий превысил 7 млн рублей.

Охотники обездвижили пойманных птиц, привязав их лапами к поленьям, после чего в таком положении содержали на своей стоянке. В один из дней сирийцы в лесу столкнулись с другой группой браконьеров, состоявшей из двух жителей республики, которые также пытались ловить птиц семейства соколиных, однако безрезультатно.

После знакомства местные охотники согласились помочь и в течение дня присматривали и подкармливали пойманных птиц, пока новые знакомые ездили в деревню за припасами. По их возвращении стоянку окружили сотрудники полиции, которые задержали браконьеров.

Изъятые птицы содержались в специальном помещении под наблюдением орнитологов. Однако нельзя было держать длительное время кречетов в неволе, так как они быстро теряют навыки охоты. Поэтому для сохранения жизни птиц после оформления необходимых процессуальных документов следствием было принято решение выпустить их в природную среду.

Причина привлекательности браконьерского бизнеса давно известна. По оценкам специалистов, стоимость одного кречета на «черном рынке» в России достигает $15 000, а на рынках в арабских странах могла доходить до $100 000. Уж очень любят шейхи соколиную охоту.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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