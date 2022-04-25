Общество 25.04.2022 в 17:38

В День Победы в Улан-Удэ усилят работу общественного транспорта

Всего будут ездить восемь трамваев и около 300 автобусов
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Текст: Нина Павлова
В День Победы в Улан-Удэ усилят работу общественного транспорта
В столице Бурятии в День Победы усилят работу общественного транспорта. Вечером 9 мая, после окончания концерта, в 22:00 будут курсировать восемь трамваев и около 300 автобусов, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Кроме того, 29 апреля, 5 мая и 7 мая будут проводиться репетиции военного парада с техникой. В эти дни улицы, которые ведут к площади Советов, будут перекрыты. Объезд будет осуществляться по ул. Смолина, Борсоева, Коммунистическая.

8 мая с 13:00 начнется праздничный марш юнармейцев. В это время центральная часть города будет закрыта. Движение будет осуществляться по ул. Ленина, Смолина и Борсоева.

9 мая с 6:00 центр города будет полностью перекрыт. Общественный транспорт будет осуществлять движение по улицам Смолина и Борсоева, ближайшие остановки - БГУ по ул. Смолина и остановка по ул. Борсоева, 7а. Движение трамваев будет осуществляться пока не начнётся движение Бессмертного полка.

В праздничные дни в общественном транспорте будет звучать музыка военных лет. Два больших автобуса и два вагона трамваев будут украшены символикой Дня Победы, водители будет одеты в военную форму.
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