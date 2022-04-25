Вагон из Бурятии отправится в составе «Поезда помощи» на Донбасс

Сбор гуманитарной помощи в рамках акции «Поезд помощи» проходит в Бурятии. Состав поезда будет сформирован из брендированных вагонов от каждого региона, после состав уйдет в Ростовскую область, сообщили в пресс-службе правительства республики.Акция призвана поддержать стремление волонтеров, общественных организаций, представителей бизнеса и неравнодушных граждан в сборе помощи братским республикам, организаторы предлагают принять участие в подготовке и отправке гуманитарного «Поезда помощи» от российских регионов жителям Донецкой и Луганской народных республик.Жители Бурятии также могут внести свой вклад и принять участие в акции «Поезд помощи». Наиболее востребованы для отправки на Донбасс продукты питания длительного хранения, лекарства и предметы первой необходимости, предметы личной гигиены, памперсы, сухое детское питание, новая одежда и обувь.Сбор помощи проходит на базе ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» по адресу: Бабушкина, 14а (Республиканский бизнес-инкубатор). На сегодняшний день от организаций и предприятий Бурятии собрано более 30 тонн гуманитарной помощи, которая затем будет передана в конце текущей недели для погрузки в «Поезд помощи».Фото: «ДоброДом»