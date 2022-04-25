Общество 25.04.2022 в 17:47

В Улан-Удэ проверили работу гобо-проекторов

На них установили специальные линзы для проекции изображения к 9 мая
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ проверили работу гобо-проекторов
ulan-ude-info.ru
Гобо-проекторы прошли ревизию ко Дню Победы. На них специалисты МБУ «Горсвет» установили специальные линзы для проекции изображения к 9 мая, которое появится на здании Росгеологии, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Изображение на линзы наносится химической гравировкой непосредственно на само стекло, за счёт высококачественных материалов проекция получается яркой и четкой.

«В прошлом году мы получили много позитивных отзывов от горожан, ведь благодаря проекции площадь Советов заиграла новыми красками»

- поделился и.о директора Иван Еманаков.

Напомним, в прошлом году ООО «Энергоника» подарила городу оборудование для проекции изображений. Шесть гобо-проекторов установлены на крыше здания администрации города с помощью которых изображения проецируются на здание Росгеологии.
Теги
город

Все новости

В Бурятии продлили антиковидные меры по 31 мая
25.04.2022 в 18:02
В Бурятии спасатели помогли медикам попасть в квартиру к старушке
25.04.2022 в 17:51
В Улан-Удэ проверили работу гобо-проекторов
25.04.2022 в 17:47
В День Победы в Улан-Удэ усилят работу общественного транспорта
25.04.2022 в 17:38
Вагон из Бурятии отправится в составе «Поезда помощи» на Донбасс
25.04.2022 в 17:18
В Бурятии осудили ловцов краснокнижных кречетов
25.04.2022 в 17:05
Бюджет Улан-Удэ в 2021 году составил более 15 млрд рублей
25.04.2022 в 16:49
В Бурятии с двойников с одинаковыми фамилиями списывают чужие долги
25.04.2022 в 16:23
Игорь Шутенков: Я благодарю всех горожан, кто принял участие в субботнике
25.04.2022 в 15:45
Пятеро работников СЦКК погибли от мгновенного отравления людей сероводородом
25.04.2022 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
В Бурятии продлили антиковидные меры по 31 мая
Это частичный масочный режим и обязанность организаций и предпринимателей обеспечивать меры профилактики
25.04.2022 в 18:02
В День Победы в Улан-Удэ усилят работу общественного транспорта
Всего будут ездить восемь трамваев и около 300 автобусов
25.04.2022 в 17:38
Вагон из Бурятии отправится в составе «Поезда помощи» на Донбасс
От организаций и предприятий республики уже собрано более 30 тонн гуманитарной помощи

25.04.2022 в 17:18
В Бурятии осудили ловцов краснокнижных кречетов
Два россиянина и два сирийца получили условные сроки
25.04.2022 в 17:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru