В Улан-Удэ проверили работу гобо-проекторов

«В прошлом году мы получили много позитивных отзывов от горожан, ведь благодаря проекции площадь Советов заиграла новыми красками» - поделился и.о директора Иван Еманаков.

Гобо-проекторы прошли ревизию ко Дню Победы. На них специалисты МБУ «Горсвет» установили специальные линзы для проекции изображения к 9 мая, которое появится на здании Росгеологии, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Изображение на линзы наносится химической гравировкой непосредственно на само стекло, за счёт высококачественных материалов проекция получается яркой и четкой.Напомним, в прошлом году ООО «Энергоника» подарила городу оборудование для проекции изображений. Шесть гобо-проекторов установлены на крыше здания администрации города с помощью которых изображения проецируются на здание Росгеологии.