В Бурятии продлили антиковидные меры по 31 мая

В указ главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» внесены изменения, согласно которым все действующие мероприятия продлены по 31 мая 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.Так, гражданам, находящимся в республике, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы):- при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия;- при посещении медицинских организаций;- при посещении организаций социального обслуживания стационарного типа;- при посещении образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, лицами, не являющимися сотрудниками данных организаций;- при посещении автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;- зрителями при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.Сохраняется обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить организацию и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора: не допускать на рабочее место работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.), проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) в течение рабочего дня с периодичностью каждые два часа, использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений и другие мероприятия.Также сохраняется рекомендации предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых выходных дня.Фото: egov-buryatia.ru