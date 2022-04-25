Общество 25.04.2022 в 18:02

В Бурятии продлили антиковидные меры по 31 мая

Это частичный масочный режим и обязанность организаций и предпринимателей обеспечивать меры профилактики
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Текст: Номер один
В Бурятии продлили антиковидные меры по 31 мая
В указ главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» внесены изменения, согласно которым все действующие мероприятия продлены по 31 мая 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Так, гражданам, находящимся в республике, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы):

- при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия;
- при посещении медицинских организаций;
- при посещении организаций социального обслуживания стационарного типа;
- при посещении образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, лицами, не являющимися сотрудниками данных организаций;
- при посещении автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;
- зрителями при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.

Сохраняется обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить организацию и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора: не допускать на рабочее место работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.), проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) в течение рабочего дня с периодичностью каждые два часа, использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений и другие мероприятия.

Также сохраняется рекомендации предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых выходных дня.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
коронавирус профилактика продление

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