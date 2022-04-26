В Бурятии перед судом предстанет убийца трех человек

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в «убийстве двух и более лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление, обшеопасным способом» и «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога». А также – в «разбое, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «незаконном лишении человека свободы», «краже с банковского счета» и «уклонении от административного надзора».Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Каменск Кабанского района. В течение дня 20 апреля 2021 года он употреблял алкогольные напитки, а следующим утром направился в гости к знакомой пенсионерке, у которой в квартире принялся самовольно искать спиртное, чтобы опохмелиться.Из-за этого у него с хозяйкой произошла ссора, в ходе которой обвиняемый стал избивать женщину, а затем схватил нож и нанес им множество ударов по телу потерпевшей, после чего добил ударом молотка по голове. В это время в квартиру зашла пожилая соседка. Злоумышленник напал на неожиданного свидетеля и при помощи тех же орудий преступления расправился со второй женщиной. Затем он отволок тела в зал, где на диване увидел спавшего незнакомого мужчину. Осмотрев жилище, злоумышленник нашел бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею покойных и предметы мебели, после чего поджег, понимая, что в результате его действий также погибнет спавший незнакомец.Во время возникшего пожара мужчина во сне скончался в результате отравления продуктами горения, также огнем уничтожено или повреждено имущество граждан.На следующий день, подыскивая денежные средства, чтобы скрыться из поселка, обвиняемый незаконно проник в дом к знакомой местной жительнице, напал на нее, угрожая ножом, после чего молотком нанес удар по голове женщины и открыто похитил денежные средства, имущество и банковскую карту, при помощи которой в последующем совершил покупки в магазинах.После нападения злоумышленник при помощи скотча привязал потерпевшую к стулу, лишив свободы, заклеил ей рот и затем скрылся с места происшествия. Потерпевшая позже смогла при помощи топора, находившегося рядом, освободиться от пут и обратиться за помощью. По ее заявлению о разбойном нападении обвиняемый был задержан.Однако его причастность к убийству была установлена позже в результате кропотливой следственно-оперативной работы, детального исследования улик и доказательств, восстановления полной картины преступления, а также сравнения способов и орудий нападения на граждан.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: СКР