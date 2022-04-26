В Улан-Удэ «Тойота» сбила школьницу

В Улан-Удэ накануне 43-летний водитель автомобиля «Тойота», следуя по улице Чертенкова на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка, сообщили в республиканской ГИБДД.В результате ДТП девятилетняя школьница получила травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой.Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 380 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 25 водителей с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 1240 нарушений ПДД.Фото: ГИБДД