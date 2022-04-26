В Бурятии суточный прирост COVID-19 стремится к нулю

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135807. Это на 11 случаев больше, чем было в понедельник. Днем ранее прирост составлял 17 случаев. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (60 024). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 3 000 человек, за последние сутки – летальных исходов нет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 10 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 208 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 146. За предыдущие сутки госпитализировано 18 пациентов.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 326 человек.В отделениях реанимации остаются 50 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 289 коек: занято –208, свободно – 81 койка. Занятость коечного фонда составляет 72,0%.Выздоровели от COVID-19 – 132 273 (+23) человека.В республике всего первично привиты коронавируса 499 503 человека. (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 652 человека (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 162 297 человек, завершили 149 835 человек.Фото: pixabay.com