Общество 26.04.2022 в 10:39

Глава МВД наградил участкового из Бурятии, который пресек нападение на коллег

МВД России привело подробности стрельбы в лесу около поселка Николаевский вблизи Улан-Удэ
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Текст: Номер один
Глава МВД наградил участкового из Бурятии, который пресек нападение на коллег
Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Тарбагатайскому району Бурятии старшего лейтенанта полиции Зоригто Рабдаева, который пресек нападение злоумышленников на следственно-оперативную группу.

Сообщение о незаконной рубке лесных насаждений возле поселка Николаевский поступило в полицию ранним утром. Незамедлительно прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в составе следователя, оперуполномоченного и участкового обнаружила спиленные сосны, а также прицеп, который использовался злоумышленниками.

Внезапно сотрудники полиции увидели, что к ним приближаются неизвестные, лица которых скрыты под черными масками. Мужчины вели себя агрессивно и попытались воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов. Используя палки, бутылки и камни, они разбили лобовое стекло грузового автомобиля, прибывшего для транспортировки древесины к месту дальнейшего хранения в качестве вещественного доказательства. Злоумышленники угрожали полицейским расправой, открыли огонь из травматического пистолета и попытались завладеть табельным оружием. В этот момент участковый уполномоченный полиции произвел несколько выстрелов и обезвредил нападавших. Пятеро граждан, трое из которых ранее судимы, в том числе за тяжкие преступления, задержаны и заключены под стражу.

Возбуждены уголовные дела.

За проявленные смелость и самоотверженность при выполнении служебного долга старший лейтенант полиции Зоригто Рабдаев награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: МВД по Бурятии
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