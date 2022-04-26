Общество 26.04.2022 в 11:48

В Бурятии принят закон по поддержке семей с детьми военнослужащих-участников спецопераций

Законом предлагается предусмотреть несколько мер социальной поддержки
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии принят закон по поддержке семей с детьми военнослужащих-участников спецопераций
Во вторник, 26 апреля по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова принят закон, предполагающий социальную поддержку для детей погибших или получивших инвалидность вследствие военной травмы военнослужащих, принимавших участие в специальных военных операциях в ЛНР, ДНР и на территории Сирийской Арабской Республики.

«По инициативе главы Бурятии законопроект включает оказание социальной поддержки семьям военнослужащих, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции не только на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики»

- сообщила министр социальной защиты населения Бурятия Татьяна Быкова.

Законом предлагается предусмотреть меры социальной поддержки детей военнослужащих, включающие:

- зачисление в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации, а также в организации отдыха детей и их оздоровления во внеочередном порядке;

- зачисление на обучение в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Республики Бурятия, по программам среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета, за исключением приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия творческих способностей, физических и (или) психологических качеств;

- оплата за счет средств республиканского бюджета полной стоимости обучения по образовательным программам высшего образования при получении ими высшего образования впервые в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Финансовые средства, необходимые для реализации законопроекта, будут предусматриваться в республиканском бюджете на очередной финансовый год исходя из текущей ситуации, связанной со специальной военной операцией на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики на основании сведений Министерства обороны Российской Федерации.
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