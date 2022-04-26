Общество 26.04.2022 в 11:54

Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане

Крупнейший цифровой холдинг Узбекистана в рамках Иннопрома презентовал технологические решения для этого
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Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане
Digital Holding, МегаФон и ООО «IT-Med» при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения. Крупнейший цифровой холдинг Узбекистана в рамках Иннопрома презентовал технологические решения для реализации стратегии «Электронное здравоохранение – 2025». 

«Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг. Так, решения в области телемедицины предоставят доступ к высококвалифицированной врачебной помощи любому пациенту независимо от того, где он находится, а система выписки электронных рецептов позволит контролировать оборот лекарственных препаратов и обезопасить пациентов. У команды Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и мы рады предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане», -  говорит Андрей Майгур, генеральный директор Digital Holding. 

«Масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все более широким. Построение пациенто-ориентированной цифровизации сферы здравоохранения поможет в первую очередь повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг населению, а также упростить процесс управления. Цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний», — говорит Артур Хакимов, директор IT-Med.

Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 году. Кроме разработки решений для телемедицинских консультаций и запуска платформы электронных рецептов усилия сторон будут направлены на развитие информационных систем, позволяющих упростить управление средствами фонда медицинского страхования и контролировать качество оказываемых услуг.  
Пациентов медицинских учреждений ждет переход на электронные медицинские карты и удобные сервисы онлайн-записи к врачам, информирование о результатах лабораторных исследований через sms и e-mail. 

В рамках сотрудничества также планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным sms-оповещением врачей.

Digital Holding — совместное предприятие российских МегаФона и «ЮэСэМ Телеком» и Правительства Узбекистана. В СП входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon. Деятельность СП направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Республике Узбекистан, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.  

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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