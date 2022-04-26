В Бурятии пропала 42-летняя сельчанка

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 42-летнюю жительницу Селенгинского района Сержуню Буджацыренову. Она ушла из дома на улице Бестужева улуса Тохой еще 16 марта и до настоящего времени не вернулась, сообщили в республиканском МВД.

Приметы: азиатской внешности, на вид около 40 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Была одета в шапку вязаную серого цвета, куртку черную, брюки черного цвета, ботинки черные.

Злоупотребляет алкоголем.

При наличии какой-либо информации просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(983)336-41-14, 8(30145)42702 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии