Общество 26.04.2022 в 12:54
В Бурятии пропала 42-летняя сельчанка
Сержуня Буджацыренова ушла из дома в улусе Тохой еще 16 марта
Текст: Номер один
В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 42-летнюю жительницу Селенгинского района Сержуню Буджацыренову. Она ушла из дома на улице Бестужева улуса Тохой еще 16 марта и до настоящего времени не вернулась, сообщили в республиканском МВД.
Приметы: азиатской внешности, на вид около 40 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.
Была одета в шапку вязаную серого цвета, куртку черную, брюки черного цвета, ботинки черные.
Злоупотребляет алкоголем.
При наличии какой-либо информации просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(983)336-41-14, 8(30145)42702 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии