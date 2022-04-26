В родительский день для горожан организуют специальные автобусные маршруты

Для жителей Улан-Удэ в родительский день 3 мая и на выходных – 30 апреля и 1 мая, будут организованы маршруты до кладбища «Южное», в мкрн Стеклозавод и Загорск, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.Движение пассажирского транспорта будет организовано по следующим направлениям:- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая – пл. Советов. Три автобуса- по маршруту № 56 движение 20 автобусов будет продлено от мкрн Шишковка до мкрн Стеклозавод;- переезд «Почтовый» по ул. Пищевая - кладбище «Южное» - будут организованы укороченные рейсы не менее пяти автобусов маршрута № 97 «Квартал» с интервалом 15 мин.- маршруты №№ 3, 21, 23 перенесут в этот день конечную остановку на кладбище в мкрн Загорск.Кроме этого, 30 апреля и 1 мая по маршруту: кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пл. Советов будут работать два автобуса МУП «Городские маршруты».Отправление автобусов с кладбища «Южное»: в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 часов. Отправление с пл. Советов: в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.В выходные дни с 10:00 часов по маршруту № 97 «Квартал» будут организованы рейсы не менее двух автобусов с интервалом 30 мин. от переезда «Почтовый» по ул. Пищевая до кладбища «Южное».Работа городских маршрутов №№ 25, 33, 46, 92, 40, 70, 71, 97, 97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена.Телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта 45-45-53.