В Бурятии раскрыта кража бурятского национального костюма

В Бурятии в полицию Еравнинского района поступило заявление от 37-летней сельчанки о краже. Женщина рассказала, что днем ранее она с семьей уехала в гости к родственникам в другой населенный пункт, а жилище забыла закрыть на ключ. Вернувшись, хозяйка обнаружила в доме чужие вещи, пропажу бурятского национального костюма и куртки. Ущерб составил около восьми тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции Баян Банзатов. Владея информацией о жителях обслуживаемого административного участка и их образе жизни, он оперативно установил личность подозреваемой и ее местонахождение. Ранее судимая за кражу и заведомо ложный донос 33-летняя местная жительница задержана.Оказалось, что злоумышленница с приятельницей распивала спиртные напитки по соседству. Вечером она ушла домой, но пройдя полпути, замерзла и решила вернуться к подруге. Перепутав, женщина зашла в другой дом, где входная дверь была открыта, и легла спать. Проснувшись, она поняла, что попала в чужое жилище. Пройдя по комнатам, женщина надела куртку хозяйки дома и забрала найденный национальный костюм. Свою кофту она оставила.Похищенное изъято, возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: minkultrb.ru