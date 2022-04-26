Общество 26.04.2022 в 13:44

В Бурятии раскрыта кража бурятского национального костюма

Сельский детектив установил личность злоумышленницы, хорошо зная жителей своего участка
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Текст: Номер один
В Бурятии раскрыта кража бурятского национального костюма
В Бурятии в полицию Еравнинского района поступило заявление от 37-летней сельчанки о краже. Женщина рассказала, что днем ранее она с семьей уехала в гости к родственникам в другой населенный пункт, а жилище забыла закрыть на ключ. Вернувшись, хозяйка обнаружила в доме чужие вещи,  пропажу бурятского национального костюма и куртки. Ущерб составил около восьми тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции Баян Банзатов. Владея информацией о жителях обслуживаемого административного участка и их образе жизни, он оперативно установил личность подозреваемой и ее местонахождение. Ранее судимая за кражу и заведомо ложный донос 33-летняя местная жительница задержана.

Оказалось, что злоумышленница с приятельницей распивала спиртные напитки по соседству. Вечером она ушла домой, но пройдя полпути, замерзла и решила вернуться к подруге. Перепутав, женщина зашла в другой дом, где входная дверь была открыта, и легла спать. Проснувшись, она поняла, что попала в чужое жилище. Пройдя по комнатам, женщина надела куртку хозяйки дома и забрала найденный национальный костюм. Свою кофту она оставила.

Похищенное изъято, возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: minkultrb.ru
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