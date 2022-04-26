Общество 26.04.2022 в 13:44

В мэрии Улан-Удэ создают комиссию по сохранению и развитию бурятского языка

На сегодняшний день в городе проживают 31,88 % бурятского населения
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Текст: Нина Павлова
В мэрии Улан-Удэ создают комиссию по сохранению и развитию бурятского языка
ulan-ude-info.ru
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в администрации Улан-Удэ создадут комиссию по бурятскому языку. Об этом на совещании по вопросам сохранения и развития бурятского языка сообщила заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.

«В Улан-Удэ на сегодняшний день проживают 31,88 % бурятского населения. К сожалению, по данным переписи, очень многие не владеют родным бурятским языком. Недавно на Совете по сохранению и развитию бурятского языка при главе республики Бурятия дано поручение о том, что в каждом муниципалитете необходимо создать муниципальную программу по сохранению и развитию бурятского языка. Для нас это тоже новое, раньше этой работой занимался только Комитет по образованию в рамках своих полномочий: изучение бурятского языка и его продвижение в школах, детских садах и учреждениях допобразования. По поручению Игоря Юрьевича Шутенкова мы рассмотрим вопросы развития бурятского языка»

- отметила Светлана Трифонова.

На сегодня в отделах по обращению граждан как в мэрии Улан-Удэ, так и в районных администрациях есть по 1-2 сотрудника, владеющих бурятским языком, и при необходимости горожане могут обратиться или написать заявление на бурятском языке.

«В целом на наших документах – приказах, распоряжениях, постановлениях – шапка оформлена на двух языках. Вывески наших подразделений также на бурятском и русском языках»

- сообщил Игорь Франк, заместитель руководителя аппарата мэрии.

В муниципальном транспорте организована озвучка остановочных пунктов на бурятском языке, также дублируются объявления в салонах автобусов и трамваях. Что касается сферы потребительского рынка, меню в некоторых заведения оформлено на двух языках, транслируются видеоклипы бурятских исполнителей в заведениях национальной кухни. В связи с ростом числа туристов из Монголии в сфере розничной торговли дублируются наименования отделов в крупных торговых сетях.

«Планируем провести работу с крупными торговыми сетями по вопросу изготовления и размещения карточек с наименованием основных товаров на двух языках. Это позволит выучить названия основных бытовых товаров по принципу изучения слов на карточках»

- предложил председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев.

Что касается школ, то на сегодня бурятский язык изучают 34636 детей со 2-го по 11 класс, из них 34521 детей изучают язык как государственный. 115 учеников изучают бурятский язык как родной. Всего в школах города насчитывается 65531 ученика.

Работа учреждений культуры по сохранению и развитию бурятского языка проводится по разным направлениям: пополнение книжного фонда муниципальных библиотек, краеведческая деятельность Централизованной библиотечной системы, участие в   акциях и фестивалях, деятельность клубных формирований, творческие и информационные мероприятия, реализация грантов по популяризации бурятского языка. На сегодня в городских библиотеках насчитывается почти 9,5 тысяч изданий на бурятском языке, что составляет 23% от общего краеведческого фонда. Ежегодно фонд пополняется в среднем на 800 экземпляров.

Комитет по архитектуре и градостроительству прорабатывает вопрос о замене аншлагов с названиями улиц на новые, выполненные на двух государственных языках. Кроме этого, Комитет городского хозяйства предложил перевести на бурятский язык и названия скверов, расположенных в зоне туристических маршрутов и благоустраиваемых в этом году.

«Сегодня идет межведомственное взаимодействие - от коммунальных служб до социальной сферы. Мы должны сохранять традиции, мы должны в нашей национальной республике развивать родной язык, тем более коренное население должно говорить на бурятском языке. Сегодня мы ставим задачу на возрождение и поддержку. И эти два слова – возрождение и поддержка – должны быть всегда. Мы должны очень серьезно к этому относиться»

- подытожила заместитель мэра Светлана Трифонова.
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