Общество 26.04.2022 в 15:52

Работники ВСЖД приняли участие в «Единой неделе донорства»

В ходе акции 120 железнодорожников за пять дней сдали 54 литра крови
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Работники ВСЖД приняли участие в «Единой неделе донорства»
В этом году площадкой акции «Единая неделя донорства» для работников Восточно-Сибирской железной дороги стали семь городов. В ходе акции 120 железнодорожников посетили станции переливания крови, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Стандартная доза цельной крови, которую сдает человек в рамках одной донации, составляет 450 мл, таким образом, за пять дней работники ВСЖД сдали 54 литра крови.

Донорство – особый вид волонтерской деятельности, которому работники магистрали  всегда уделяли повышенное внимание. Среди сотрудников, принявших участие в мероприятиях, многие имеют большой опыт в донации крови и ее компонентов.

Фото: egov-buryatia.ru
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