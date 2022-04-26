Работники ВСЖД приняли участие в «Единой неделе донорства»

В этом году площадкой акции «Единая неделя донорства» для работников Восточно-Сибирской железной дороги стали семь городов. В ходе акции 120 железнодорожников посетили станции переливания крови, сообщила пресс-служба ВСЖД.Стандартная доза цельной крови, которую сдает человек в рамках одной донации, составляет 450 мл, таким образом, за пять дней работники ВСЖД сдали 54 литра крови.Донорство – особый вид волонтерской деятельности, которому работники магистрали всегда уделяли повышенное внимание. Среди сотрудников, принявших участие в мероприятиях, многие имеют большой опыт в донации крови и ее компонентов.Фото: egov-buryatia.ru