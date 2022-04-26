Детсад с новой программой открылся в отдаленном микрорайоне Улан-Удэ

Детский сад «Елочка» на 280 мест ввели в эксплуатацию в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Новый сад стал 28-м по счету, построенным в Бурятии за последние пять лет в рамках федеральных программ, разработанных по поручению президента России, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Открывать детские сады приятно. Хочется, чтобы у наших детей были хорошие условия, чтобы они могли развиваться, учиться, дружить, чтобы у них была хорошая счастливая жизнь. Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда обращает внимание на то, чтобы у каждого ребёнка были хорошие условия, чтобы не было очередей в детские сады. И у нас, в Бурятии, по его поручению, строятся детские сады, школы. Пусть наши дети уверенно смотрят вперёд, а мы будем для этого всё делать и вместе работать. Всех поздравляю!», – сказал глава Бурятии на открытии детского сада.Как отметил мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков, также в микрорайоне Забайкальский будет построена новая школа на 360 мест.«Площадка под новую школу уже определена, и она будет находиться недалеко от нового детского сада «Елочка». Ну, а в новом саду обучающий курс будет взят на новое, актуальное в наше время направление – воспитательный процесс будет проходить с изучением науки и инженерии. Педагоги наших учреждений уже два года успешно обучают наших дошкольников по данным направлениям», - сказал мэр Улан-Удэ.Новый детский сад присоединен к существующему № 47 «Ёлочка», работа которого имеет статус международной стажировочной площадки. Она основана на использовании трилингвальной системы дошкольного образования, включающей изучение русского, бурятского и английского языков. Детский сад является федеральной инновационной площадкой поSTEM-образованию детей дошкольного возраста.На строительство детского сада из федерального и республиканского бюджетов в рамках федеральной программы «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» было направлено 319 млн рублей. Проектом предусмотрены помещения на 14 возрастных групп, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты логопеда, психолога, пищеблок. Предполагаемая штатная численность составит 50 человек. Штат укомплектован полностью.Фото: egov-buryatia.ru