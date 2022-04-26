Бурятия приняла первых беженцев с ДНР и ЛНР

В Бурятию на сегодняшний день прибыли 14 беженцев с Донецкой и Луганской народных республик, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе правительства республики.Территориально приехавшие распределились следующим образом: один человек в Улан-Удэ, по два - в Северобайкальске, Гусиноозерске, в Кижингинском и Северо-Байкальском районах, пять человек - в Кабанском районе. Все они разместились у родственников. Службы занятости населения Бурятии держат на контроле вопрос оказания помощи в устройстве на работу трудоспособных граждан, прибывших с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Трое граждан получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, заявления остальных находятся на рассмотрении.Заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу обеспечения приема и адаптации в Дальневосточном федеральном округе вынужденных переселенцев с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.В настоящий момент в соответствии с решением президента осуществляется специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. «Главная ее цель – защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергались по сути дела геноциду. Ситуация там непростая. Ряд жителей республик хотели бы выбрать другое место жительства. Наша страна приняла уже около 900 тысяч переселенцев. Из них более 7 тысяч человек выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока. Я считаю, что наш братский долг принять их на дальневосточной земле, дать им все необходимое для жизни и работы», – подчеркнул Юрий Трутнев.Как доложил на совещании под председательством полпреда губернатор Приморского края Олег Кожемяко, для вынужденных переселенцев определено 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 1350 человек. В Приморье прибыли 405 человек. В пунктах временного размещения Приморья находятся 318 человек. За назначением единовременной материальной помощи в размере 10 тыс рублей обратились 40 человек, 11 из них она уже предоставлена.К приему новых групп переселенцев, вынужденно покинувших территорию Украины, готов Хабаровский край. Из Таганрога в Хабаровск уже отправился поезд с 311 вынужденными переселенцами. Прибытие состава планируется 29 апреля. Как доложил губернатор Михаил Дегтярёв, людей разместят в Хабаровске и Хабаровском районе в девяти пунктах временного размещения с предоставлением трёхразового горячего питания. На сегодняшний день в Хабаровский край уже прибыло 60 человек, из них 16 проживают в пункте временного размещения, 44 человека разместились у родственников и знакомых.Также в ближайшее время поезд с вынужденными переселенцами примут в Благовещенске.«Люди не просто приехали на Дальний Восток. Они выбрали нашу сторону. Нам нужно максимально полно и оперативно им помочь. Нужно понимать, через какое количество времени люди получат работу, переедут из пункта размещения туда, где будут жить. Прошу коллег-губернаторов эту работу организовать и взять под личный контроль», – подвел итоги совещания Юрий Трутнев.Напомним, решение о признании Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года принял президент России Владимир ПутинФото: egov-buryatia.ru