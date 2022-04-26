В Улан-Удэ открыли новый детский садик

Сегодня, 26 апреля, в столице Бурятии открылся детский сад «Елочка». Новый сад, построенный в мкр. Забайкальский, стал 28-ым по счету, построенным в Бурятии за последние пять лет в рамках федеральных программ, разработанных по поручению президента России.

На открытии сада присутствовали первые лица республики и города – глава Бурятии Алексей Цыденов, врио министра образования и науки Валерий Поздняков, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, депутаты Горсовета и др.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава республики.

- Открывать детские сады приятно. Хочется, чтобы у наших детей были хорошие условия, чтобы они могли развиваться, учиться, дружить, чтобы у них была хорошая, счастливая жизнь. Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда обращает внимание на то, чтобы у каждого ребёнка были хорошие условия, чтобы не было очередей в детские сады. И у нас в Бурятии по его поручению строятся детские сады, школы. Пусть наши дети уверенно смотрят вперёд, а мы будем для этого всё делать и вместе работать. Всех поздравляю! – сказал Алексей Цыденов на открытии детского сада.





Мэр Улан-Удэ сообщил, что неподалеку от садика будет построена и новая школа на 360 мест.

- В новом саду будет взят курс на новое, актуальное в наше время направление – воспитательный процесс будет проходить с изучением науки и инженерии. Педагоги наших учреждений уже два года успешно обучают наших дошкольников по данным направлениям - робототехнике и программированию, - сказал мэр Улан-Удэ.

На строительство детсада было выделено порядка 319 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

В «Елочке» созданы группы ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста - всего 14 групп.





В двухэтажном детском саду есть все для комфортного пребывания дошколят: раздевальные, игровые зоны, спальни, столовые, санитарные узлы. Дети будут учиться новому в музыкальном зале, зале для физкультурных занятий и в кабинете логопеда.





- Это второй корпус детского сада «Елочка», который также располагается в пос. Забайкальский. В первом корпусе у нас 220 детей. Здесь мы планируем создать такое пространство, чтобы каждый ребёнок мог реализоваться - в дополнительном образовании, в том направлении деятельности, которое ему по душе, по нраву. Помогут в этом педагоги дополнительного образования, которые, наряду с воспитателями, будут заниматься с детьми. Мы являемся республиканской площадкой по внедрению трилингвальной системы дошкольного образования, включающей изучение русского, бурятского и английского языков. Упор также делаем на развитие инженерных способностей детей. Также мы являемся федеральной инновационной площадкой по STEM-образованию детей, - рассказала заведующая детским садом Валентина Орлова.





Взрослое население микрорайона очень радуется открытию нового детского сада.

- От лица всех родителей выражаю благодарность за строительство нового детского сада. Мы очень рады, что в нашем микрорайоне появляются новые возможности, новые рабочие места. Поселок будет развиваться только в лучшую сторону. Я уверена, что наши дети будут расти и развиваться тут, учиться новому, будут окружены теплом и заботой профессионалов, - сказала мама одного из дошколят Алена Самохвалова.

Также на открытии нового детсада глава Бурятии и мэр города приняли участие в посадке Аллеи детства – высадили ели, которые будут радовать грядущие поколения.





Фото "Номер один"