Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада в мкр Забайкальский

«Открывать детские сады приятно. Хочется, чтобы у наших детей были хорошие условия, чтобы они могли развиваться, учиться, дружить, чтобы у них была хорошая счастливая жизнь. Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда обращает внимание на то, чтобы у каждого ребёнка были хорошие условия, чтобы не было очередей в детские сады. И у нас, в Бурятии, по его поручению строятся детские сады, школы. Пусть наши дети уверенно смотрят вперёд, а мы будем для этого всё делать и вместе работать. Всех поздравляю!» - сказал Глава Бурятии на открытии детского сада.

«Уважаемые воспитатели, дорогие наши родители и, конечно же, наши ребятишки! Сегодня мы можем сказать, что это знаменательный день для нашего города. Мы сегодня открываем 17-й детский садик, построенный в нашем городе за три года благодаря национальным проектам. Наш город развивается, растет, и мы стремимся сделать так, чтобы комфортная городская среда была в каждом районе нашего города. И здесь в микрорайоне Забайкальский построили замечательный, комфортный, красивый детский сад на 280 мест. И рядом за забором уже приступили к строительству новой школы для этих же выпускников на 360 мест в одну смену» - сказал Игорь Шутенков.

«В новом корпусе детского сада «Ёлочка» будет востребованное в наше время образование для детей - научное, инженерное. Мы гордимся, что растет новое поколение ученых и инженеров. Такие детские садики нам нужны» - подчеркнул Игорь Шутенков.

«Мы очень рады, что в нашем микрорайоне появляются новые возможности, новые рабочие места, тем самым наш микрорайон развивается в лучшую сторону. Я уверена, что наши дети будут расти и развиваться в стенах этого прекрасного учреждения, учиться чему-то новому, познавать мир и будут окружены теплом и заботой профессионалов. Спасибо вам большое!» - сказала Алёна Самофалова, мама воспитанника.

«У нас строится школа, сейчас ходят большегрузные машины. Закончится строительство школы, и в следующем году мы будем проводить асфальтирование дороги к школе и детскому саду. Деньги уже выделены» - сказал Игорь Шутенков.

Торжественная закладка еловой аллеи прошла сегодня на открытии нового детского №47/2 «Елочка» в мкр Забайкальский. Этот сад на 280 мест стал уже 17-м дошкольным учреждением, построенным в Улан-Удэ по нацпроекту «Демография». В открытии нового детсада приняли участие Глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, дети, родители, воспитатели.Новый корпус рассчитан на 14 групп, каждую их которых будут посещать по 20 детей. Штат учреждения укомплектован полностью.Новый корпус «Елочки» имеет два этажа, в которых расположены уютные игровые, спальни, буфетные, санитарные узлы, раздевальные. Есть и отдельные помещения для занятий с детьми: музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда, помещение пищеблока. Кроме того, новый сад оснащен газовой котельной, что обеспечит отопление объекта без вредных выбросов в атмосферу.Образовательная деятельность здесь основана на трилингвальной системе дошкольного образования. Она включает изучение русского, бурятского и английского языков. Кроме того, детский сад является федеральной инновационной площадкой по STEM-образованию, уже два года педагоги успешно обучают детей основам робототехники и программирования, что радует родителей.На строительство и оснащение детского сада по нацпроекту «Демография» было направлено около 319 млн рублей. Родители детей довольны, что теперь у них в Забайкальском в шаговой доступности современный детский сад.Мэр особо подчеркнул, что к новым социальным объектам будут обустроены подъездные пути.Напомним, этой весной в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» были сданы два детских сада по ул. Боевой и в мкр Дивизионный. На очереди ещё два – по Лермонтова и Конечной. Их строительство уже близится к завершению. Таким образом, в этом году в Улан-Удэ сдаются пять садов, а за три года в городе построено 19 дошкольных учреждений.