Общество 26.04.2022 в 18:12

Бурятия начала терять большие деньги

Доходы «выпадают» из-за… внедрения антикризисных мер
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Текст: Петр Санжиев
Бурятия начала терять большие деньги
Республиканские и федеральные власти пытаются активно противостоять возможному ухудшению социально-экономического положения в регионе. 

Создан и действует штаб по обеспечению устойчивого развития Бурятии. Разработан план первоочередных мероприятий, который включает в себя около двухсот таких мероприятий. Началась их поэтапная реализация. Уже выдано много субсидий. Увеличена капитализация республиканского Фонда развития промышленности, Гарантийного фонда, принимаются решения в налоговой сфере и т. д.

«Субъектам Федерации дано право переносить сроки по региональным и местным налогам»

- говорит Екатерина Кочетова, министр финансов Бурятии.

За первый и второй квартал в республике перенесли авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.

«Ориентировочно, кассовый разрыв для республиканского бюджета будет у нас составлять 620 млн. рублей»

- отмечает министр.

Если еще учесть послабления, установленные федеральным законом по переносу сроков платежей по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то выпадающие доходы, в обозримой перспективе, составят дополнительно еще примерно 50 млн. рублей.

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