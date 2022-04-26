Бурятия начала терять большие деньги

«Субъектам Федерации дано право переносить сроки по региональным и местным налогам» - говорит Екатерина Кочетова, министр финансов Бурятии.

«Ориентировочно, кассовый разрыв для республиканского бюджета будет у нас составлять 620 млн. рублей» - отмечает министр.

Республиканские и федеральные власти пытаются активно противостоять возможному ухудшению социально-экономического положения в регионе.Создан и действует штаб по обеспечению устойчивого развития Бурятии. Разработан план первоочередных мероприятий, который включает в себя около двухсот таких мероприятий. Началась их поэтапная реализация. Уже выдано много субсидий. Увеличена капитализация республиканского Фонда развития промышленности, Гарантийного фонда, принимаются решения в налоговой сфере и т. д.За первый и второй квартал в республике перенесли авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.Если еще учесть послабления, установленные федеральным законом по переносу сроков платежей по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то выпадающие доходы, в обозримой перспективе, составят дополнительно еще примерно 50 млн. рублей.