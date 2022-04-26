Общество 26.04.2022 в 18:12
Бурятия начала терять большие деньги
Доходы «выпадают» из-за… внедрения антикризисных мер
Текст: Петр Санжиев
Республиканские и федеральные власти пытаются активно противостоять возможному ухудшению социально-экономического положения в регионе.
Создан и действует штаб по обеспечению устойчивого развития Бурятии. Разработан план первоочередных мероприятий, который включает в себя около двухсот таких мероприятий. Началась их поэтапная реализация. Уже выдано много субсидий. Увеличена капитализация республиканского Фонда развития промышленности, Гарантийного фонда, принимаются решения в налоговой сфере и т. д.
За первый и второй квартал в республике перенесли авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.
Если еще учесть послабления, установленные федеральным законом по переносу сроков платежей по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то выпадающие доходы, в обозримой перспективе, составят дополнительно еще примерно 50 млн. рублей.
Создан и действует штаб по обеспечению устойчивого развития Бурятии. Разработан план первоочередных мероприятий, который включает в себя около двухсот таких мероприятий. Началась их поэтапная реализация. Уже выдано много субсидий. Увеличена капитализация республиканского Фонда развития промышленности, Гарантийного фонда, принимаются решения в налоговой сфере и т. д.
«Субъектам Федерации дано право переносить сроки по региональным и местным налогам»- говорит Екатерина Кочетова, министр финансов Бурятии.
За первый и второй квартал в республике перенесли авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.
«Ориентировочно, кассовый разрыв для республиканского бюджета будет у нас составлять 620 млн. рублей»- отмечает министр.
Если еще учесть послабления, установленные федеральным законом по переносу сроков платежей по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то выпадающие доходы, в обозримой перспективе, составят дополнительно еще примерно 50 млн. рублей.
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