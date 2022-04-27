Почти девять из десяти домохозяйств Бурятии имеют интернет

Уже почти девять из десяти домохозяйств республики с развитием мобильных технологий и широкополосного доступа в глобальную сеть активно используют интернет в повседневной жизни (89 %), сообщает Бурятстат.Для сравнения: в 2014 году доступ к сети Интернет имели 58% домохозяйств республики.За последние семь лет заметно поменялись предпочтения в устройствах для использования интернета в пользу смартфонов — их применяют сейчас уже 86%, тогда как в 2014 году пользовались 11% домохозяйств.Каждый второй пользователь сети интернет (54%) в возрасте от 15 лет и старше заказывает товары и услуги онлайн. Этими услугами в 2014 году в республике пользовались лишь 10% пользователей интернета.Сейчас с помощью интернета совершают денежные переводы и оплачивают другие финансовые услуги 78% населения в возрасте от 15 лет и старше, в онлайн - магазинах и маркетплейсах покупают одежду, обувь и спорттовары – 48%, предметы домашнего обихода – 23%, продукты питания и бакалейные товары - 21%, товары для творчества и хобби -10%.Востребованность получения государственных и муниципальных услуг через сеть Интернет последовательно растет на протяжении последних лет. Доля населения Бурятии в возрасте 15-72 лет, которые пользуются цифровыми сервисами для получения госуслуг, увеличилась с 13% в 2014 году до 80% в 2021 году. Население наиболее часто пользуется услугами, связанными с налогами и сборами - 48%, здравоохранением и медициной, социальным обеспечением - по 34%, услугами МВД/ГИБДД - 33%, образованием - 25%.Данные приведены по итогам выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследование ИКТ).Фото: pixabay.com