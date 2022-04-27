В Бурятии вновь «оживает» COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 848. Это на 41 случай больше, чем было во вторник, когда прирост составлял 11 случаев. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (60 039). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 3 001 человек, за последние сутки – один старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 36 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 197 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 133. За предыдущие сутки госпитализировано 17 пациентов.В отделениях реанимации 50 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ –6 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 346 человек.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 266 коек: занято –197, свободно – 69 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,1%.Выздоровели от COVID-19 – 132 304 (+31) человека.В республике всего первично привиты коронавируса 499 594 человека (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 742 человека (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 162 552 человека, завершили 150 242 человека.Фото: pixabay.com