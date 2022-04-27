Общество 27.04.2022 в 10:49

Скорость и смекалка

Об «инновационной» методике строительства многострадальной Клюевской школы поведал депутат Хурала Баир Цыренов
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Текст: Номер один
Скорость и смекалка

Представьте: построили в Бурятии школу. Она поработала несколько десятков лет, обветшала, и вот уже нужно строить новую. Строители в Клюевке решили сократить этот до невозможности длинный процесс и построить сразу ветхое здание. Зачем тянуть? Итог ведь всем известен. 



Об «инновационной» методике строительства многострадальной Клюевской школы поведал депутат Хурала Баир Цыренов. Дело было на очередной сессии парламента.

«Поразило ее состояние. Там достаточно серьезные бюджетные деньги вложены. Крыша течет, на полу вода, вода попадает на эту новую мебель. Очень много мест, где уже заплесневел потолок, были попытки закрасить эти места», - перечислял народный избранник.

Масло в огонь добавляет и тот факт, что достроить маленькую сельскую школу не могут уже три года. В общем, полный набор.

Зато после того,  как объект, построенный на бюджетные деньги, сдадут, можно  сразу объявить его ветхим и аварийным, после чего потребовать у федерального бюджета еще больше денег на его снос и строительство нового здания. А это  инвестиции, рабочие места, налоги… В общем, кругом одни плюсы для экономики. Для местных детей, конечно, тут, скорее, минусы, но кто о них вспоминает?
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