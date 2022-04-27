В Улан-Удэ впервые приступят к ямочному ремонту на внутриквартальных проездах
«Наша задача - сохранить объем прошлого года по ямочному ремонту. В прошлом году мы планировали сделать 22 тысячи кв. м. ямочного ремонта, но сделали 24 тысячи. В этом году мы объем сохраняем и планируем увеличить его за счет ремонта внутриквартальных проездов. У нас как получается - мы ремонтируем улицы, ремонтируем дворы, а межквартальные проезды практически никогда не ремонтировались. Можно сказать, что мы в этом году впервые с советских времён зашли на ремонт внутриквартальных проездов. Для этого мы специально выделили бюджет, закупили новую технику»- сказал Игорь Шутенков.
По плану в этом году ямочный ремонт пройдет на 305 улицах, в том числе на 147 внутриквартальных проездах. На работы выделено 30,7 млн рублей, из них 8,7 млн рублей только на ремонт проездов.
«По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова мы приобрели еще одну «Бецему» для выполнения работ по ямочному ремонту - это позволит увеличить объемы. Если в прошлом году с помощью «Бецемы» за сутки мы выполняли 100 кв.м. ямочного ремонта, то в этом году ежедневный объем ремонта увеличится в два раза. Также мы приобрели фрезу и дополнительный инвентарь для создания еще одной бригады для работы горячим асфальтом»- пояснил директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.
В Комбинате по благоустройству сформирован штат из 16 человек по выполнению ямочного ремонта — это пять бригад, задействовано 15 единиц техники и четыре единицы оборудования: две «Бецемы», один шовзаливщик, один каток. Ямочный ремонт в этом году выполняется двумя способами: струйно-инъекционным методом и горячим асфальтом.
«Задача перед нашими службами такая, чтобы комплексно работали: очистили яму, подготовили, вскрыли и тут же залили. Вы, наверное, помните, у нас в прошлые времена было так: расковыряют яму и потом мы их объезжаем, бывает, целую неделю. Сейчас комплексно и оперативно - тут же вскрыли и тут же заделали»- сказал мэр города.