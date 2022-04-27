В Улан-Удэ впервые приступят к ямочному ремонту на внутриквартальных проездах

«Наша задача - сохранить объем прошлого года по ямочному ремонту. В прошлом году мы планировали сделать 22 тысячи кв. м. ямочного ремонта, но сделали 24 тысячи. В этом году мы объем сохраняем и планируем увеличить его за счет ремонта внутриквартальных проездов. У нас как получается - мы ремонтируем улицы, ремонтируем дворы, а межквартальные проезды практически никогда не ремонтировались. Можно сказать, что мы в этом году впервые с советских времён зашли на ремонт внутриквартальных проездов. Для этого мы специально выделили бюджет, закупили новую технику» - сказал Игорь Шутенков.

«По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова мы приобрели еще одну «Бецему» для выполнения работ по ямочному ремонту - это позволит увеличить объемы. Если в прошлом году с помощью «Бецемы» за сутки мы выполняли 100 кв.м. ямочного ремонта, то в этом году ежедневный объем ремонта увеличится в два раза. Также мы приобрели фрезу и дополнительный инвентарь для создания еще одной бригады для работы горячим асфальтом» - пояснил директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.

«Задача перед нашими службами такая, чтобы комплексно работали: очистили яму, подготовили, вскрыли и тут же залили. Вы, наверное, помните, у нас в прошлые времена было так: расковыряют яму и потом мы их объезжаем, бывает, целую неделю. Сейчас комплексно и оперативно - тут же вскрыли и тут же заделали» - сказал мэр города.

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет ямочный ремонт в городе. В этом году работы стартовали на неделю раньше обычного – 7 апреля.По плану в этом году ямочный ремонт пройдет на 305 улицах, в том числе на 147 внутриквартальных проездах. На работы выделено 30,7 млн рублей, из них 8,7 млн рублей только на ремонт проездов.В Комбинате по благоустройству сформирован штат из 16 человек по выполнению ямочного ремонта — это пять бригад, задействовано 15 единиц техники и четыре единицы оборудования: две «Бецемы», один шовзаливщик, один каток. Ямочный ремонт в этом году выполняется двумя способами: струйно-инъекционным методом и горячим асфальтом.