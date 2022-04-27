В парке им. Д.Ж. Жанаева в Улан-Удэ построят экстрим площадку

В скором времени в парке Жанаева установят спортивные объекты для экстремальных видов спорта, трибуну с навесом, к площадке проведут тротуарную дорожку, установят освещение и ливневую систему, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.В 2020 году, в рамках проекта «Народный бюджет», в парке подготовили основание для площадки и произвели её ограждение. В 2021 году, в рамках очередного голосования по проекту «Народный бюджет», жители микрорайона приняли решение о дальнейшем благоустройстве площадки, проголосовав за установку экстрим парка.В данный момент подрядчик выравнивает необходимый участок земли под трибуну, делают планировку и закупают необходимый материал. Завершение работ по благоустройству экстрим парка планируется к 7 июля.Напомним, проект «Народный бюджет» стартовал в Улан-Удэ в 2020 году. Он дает возможность горожанам самим определить, что именно надо сделать в их районе. В этом году на средства проекта будет благоустроено 36 объектов. Среди них спортивная площадка для воркаута на городской набережной, детская площадка в Горсаду, спортивная площадка на территории гимназии №33 и так далее. В этом году по проекту «Народный бюджет» уже реализованы мероприятия по устройству сетей ночного освещения в мкрн Матросова.