Общество 27.04.2022 в 14:12

В парке им. Д.Ж. Жанаева в Улан-Удэ построят экстрим площадку

Работы по благоустройству площадки начались на этой неделе
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Текст: Нина Павлова
В парке им. Д.Ж. Жанаева в Улан-Удэ построят экстрим площадку
ulan-ude-info.ru
В скором времени в парке Жанаева установят спортивные объекты для экстремальных видов спорта, трибуну с навесом, к площадке проведут тротуарную дорожку, установят освещение и ливневую систему, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

В 2020 году, в рамках проекта «Народный бюджет», в парке подготовили основание для площадки и произвели её ограждение. В 2021 году, в рамках очередного голосования по проекту «Народный бюджет», жители микрорайона приняли решение о дальнейшем благоустройстве площадки, проголосовав за установку экстрим парка.



В данный момент подрядчик выравнивает необходимый участок земли под трибуну, делают планировку и закупают необходимый материал. Завершение работ по благоустройству экстрим парка планируется к 7 июля.



Напомним, проект «Народный бюджет» стартовал в Улан-Удэ в 2020 году. Он дает возможность горожанам самим определить, что именно надо сделать в их районе. В этом году на средства проекта будет благоустроено 36 объектов. Среди них спортивная площадка для воркаута на городской набережной, детская площадка в Горсаду, спортивная площадка на территории гимназии №33 и так далее. В этом году по проекту «Народный бюджет» уже реализованы мероприятия по устройству сетей ночного освещения в мкрн Матросова.
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